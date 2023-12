Az ünnepen Tomposné Gyuricza Judit polgármester mondta el ünnepi gondolatait és emlékezett meg a programsorozatról.

- A várakozás időszakának kezdetén a falu központjában felállításra került a betlehem és a mindenki karácsonyfája - fogalmazott. - Itt, a kisréti közösségi téren került elhelyezésre az adventi koszorú, melyen a felgyúló gyertyák fénye, a szombat esténként megtartott adventi összejövetelek bensőséges hangulata hozzájárult ahhoz, hogy lélekben is felkészülhessünk karácsony ünnepére, elcsendesüljünk, várakozzunk. Az adventi időszakban hétvégenként, itt, a közösségi téren, pár órát együtt töltöttünk, az adventi koszorú fénye mellett együtt várakoztunk. Most is sütemény és forralt bor illata lengi be a teret, beszélgetünk, együtt vagyunk. Együtt, egy kis közösség, amit úgy hívunk, a mi falunk. Ha van közösség, akkor életképes egy település, akkor él a falu. Ha nincs, akkor csak egy lakóhely, ahová este megérkezünk, alszunk és reggel megyünk tovább a dolgunk után.

Fotó: Korosa Titanilla

Szükség van erre a közösségre, szükség van az együtt eltöltött órákra, eseményekre, élményekre, rendezvényekre. December 2-án autóbuszos kirándulás keretében ellátogattunk a varázslatos Mariazellbe, ahol egy tartalmas és bensőséges hangulatú napot töltöttünk együtt. A remény gyertyájának meggyújtásakor a lenti Nefelejcs Dalkör tisztelt meg bennünket, a harmadik adventi hétvégén, az öröm gyertyájának meggyújtásakor a pákai plébánia egyházi énekkara gondoskodott a meghitt hangulatról. A karácsonyi ünnepkörben Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ, emellett a család, a szeretet, az öröm, és a békesség ünnepe is. Éppen ezért, a rohanó mindennapokban is törekednünk kell arra, hogy igazi harmóniát tudjunk teremteni belső világunkban, lelkünkben, családunkban, környezetünkben. Így lesz béke és szeretet a szívünkben is. Szeretet, mely tökéletesen összefog mindent. Szeretet nélkül nem lesz teljes az ünnep sem.

Ne felejtsük el, hogy nem a drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem az, hogy önmagunkból mit tudunk adni.

Adventi programsorozatunk a mai napon véget ért. Köszönetünket fejezem ki Németh Csaba plébánosnak a szertartásokért, megköszönöm, hogy a négy adventi hétvégén velünk volt és lelki útmutatásaival hozzájárult a csömödériek meghitt karácsonyvárásához. Emellett köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen felajánlással, segítséggel hozzájárultak rendezvényeink megtartásához.

Fotó: Korosa Titanilla

Az adventi záró rendezvényen az ünnepi műsort a helyi asszonyokból és lányokból álló csoport adta elő.