Erről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak, aki elmondta: a város főútjai a közútkezelőhöz tartoznak, így azokon a hóeltolást is az állami szervezet végzi. Önkormányzati tulajdonban jellemzően a mellékutak vannak, ezek hóeltakarítására idén is helyi vállalkozókkal kötöttek megállapodást, ám annak érdekében, hogy mielőbb biztosítani tudják a zavartalan és biztonságos közlekedés feltételeit, saját munkagépeiket is bevetették, és az önkormányzati dolgozóik is besegítettek a hóeltakarításba, így déli 12 órára nagyjából végeztek is. A lehullott csapadék komolyabb fennakadást nem okozott a városban, ugyanakkor a hóval borított őrségi lankák, a Borostyán-tó környéke többeket is sétára, természetjárásra késztetett.

Letenye meglepő módon alig kapott a hóból, ottjártunkkor is éppen az eső esett a városban. Emiatt itt komolyabb munkákra nem volt szükség, a vékony hólepel magától elolvadt. Kustánszegen már a megelőző napokban jég fedte be a tavat, a helyiek már akkor arra figyelmeztettek, hogy ez a hártya még nagyon vékony, ezért életveszélyes lenne rámenni.