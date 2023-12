A vendégeket a reptér vezetője, Ferinc Vince és családja látta vendégül egy pohár pezsgőre, de készült forralt bor és virslit, valamint debreceni kolbászt is kínáltak a betérőknek.

- Az óévbúcsúztató rendezvény Nagykanizsáról indult évekkel ezelőtt, a becsehelyi Mura reptéren a mostani alkalom a hatodik - mesélte Ferinc Vince, ötletgazda. - A repülős társadalom már számít az eseményre szívesen jönnek az ország minden részéből, sőt olykor a horvát kollégák is átrepülnek ünnepelni. Egyébként is ilyen kellemes időjárási viszonyok között gyakran és jóval szívesebben emelkednek levegőbe. Mi repülősök egy nagy családot alkotunk, vagyis a sztorizgatás sem maradhat ki, sőt még a jövő évi terveket is átbeszéljük.

Ferinc Vince mesélt a becsehelyi Mura repülőtér folyamatos fejlesztéséről is. Elmondta: a felszállópálya 2015 óta fogadja az ultrakönnyű repülősöket, majd három évvel később megépült az első hangár. Tavaly, vagyis 2022-ben hajtottak végre egy jelentősebb beruházást. Mindezt azért, mert Fertőszentmiklósról Becsehelyre tette át a székhelyét a Filipovits Attila által vezetett ultrakönnyű repülők szervize és repülő iskolája.