Nyomor, kilátástalanság és háború – mindennapok Kárpátalján

Szívfacsaró fényképeket készített Beregszászban és borzalmas állapotokról számolt be a homokkomáromi Bodó Tamás gyertyaöntő. Az önzetlenségéről ismert férfi az orosz-ukrán háború előtt is segítette a szegényeket, s nemrég is vitt adományokat Kárpátaljára.

Fotó: Bodó Tamás

A képeken is jól látszik, mekkora nyomorban élnek a családok, milyen nehéz egyik napról a másikra létezni Kárpátalján. Olyan helyre került például mosógép, ahol évekkel ezelőtt meghibásodott a régi masina, s nem tudták pótolni. Beregszászban az utak állapota tragikus, a kátyúk olyan mélyek, hogy nagy sebességgel képtelenség közlekedni rajtuk. Fotó: Bodó Tamás – A háború még kegyetlenebben sanyargatja a nélkülözőket – mondta Bodó Tamás. – Bár ismerem az ott élő szegényeket, de egy Magyarországgal szomszédos országban ilyen emberi sorsokkal szembesülni nem könnyű. Az ukrán hadúr már a munkahelyekre küldi be katonáit, hogy elvigyék a sorköteles férfiakat, és ha nem találják, akkor a cégvezetőt büntetik meg. Éppen, amikor kiérkeztem, akkor történt, hogy a Beregszász melletti Kaszony településen egy termálvizes fürdőbe rontottak be a katonák, csúcsidőben. A fürdőzők kétségbeesve, fürdőruhában és egy szál köntösben menekültek. Három fiatalembernek, akik a karácsonyi égősort szerelték fel az uszoda plafonjára emelőkosaras jármű segítségével, esélyük sem volt elfutni. Őket azonnal elvitték, a sorsuk abban a pillanatban megpecsételődött. Fotó: Bodó Tamás

