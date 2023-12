Gaal Gergely, az egy éve alakult Dialógus Alapítvány alapítója és a KDNP országos választmányának titkára érdeklődésünkre elmondta: akkor lehet jó ügyeket felkarolni, ha nem a különbözőséget keressük, hanem megtaláljuk az álláspontok közötti hasonlóságokat.

- A dialógus párbeszédet jelent, amihez szükség van a véleménykülönbségekre is. Az az ideális, ha a más véleményen lévők egyben hajlandóak a nyitottságra, a másik meghallgatására. Az alapítvány ezt a hozzáállást szeretné megerősíteni, népszerűsíteni. „Európai dialógus” programsorozatunkkal aktuális politikai, közéleti kérdéseket boncolgatunk. Hiszünk abban, hogy Európa nincs kereszténység nélkül. Az unió alapítóinak gondolata, a kereszténydemokrácia értékeihez való visszatalálás jelentheti földrészünk jövőjét. Másik rendezvénysorozatunk, az „Adventi dialógus” célja, hogy ráhangoljuk lelkünket és szellemünket a karácsonyra. Kettős érzés van bennem. Ebben az időszakban van a legtöbb rendezvény, miközben sokan a karácsonyt a „vásárlás ünnepének” tekintik. Fontos lenne, hogy ne essünk túlzásokba. Emellett szükségünk van a közösségi létre, töltekezzünk egymás véleményéből, tapasztalatainkat pedig osszuk meg egymással.

Dr. Brummer Krisztián jogász-politológus, a KÉSZ elnökségi tagja hangsúlyozta, szeretnék, ha minél több emberhez eljutna az evangélium üzenete, miközben fontos az emberi kapcsolatok erősítése.

- Különösen aktuális most, hiszen a pandémia alatt beszorultunk a négy fal közé, átalakultak a civil szervezetek szokásai. Egy ilyen könnyed pódiumbeszélgetés kitűnő alkalom arra, hogy újszerűen szólaltassuk meg egymást. Állandó feladatot kíván tőlünk, hogy elérjük az embereket. Advent idején jó lenne kicsit magunkba nézni. A felgyorsult világban mi magunk is rohanunk, hívők és nem hívők egyaránt. Ilyenkor álljunk meg egy kicsit, nézzünk vissza az elmúlt évre, készítsünk számvetést, nézzük meg, mi az, ami jó és mi az, ami rossz volt. Esetleg tűzzünk új célokat, a régi célokat értékeljük. Ehhez csendre, nyugalomra van szükségünk. Kívánom, hogy mindenki találja meg ezt a békességet.

A rédicsi Pete Polgár Máté plébános az írás és olvasás szenvedélyéről beszélt, miközben a hallgatóság legújabb, a Remény című könyvét is megismerhette.

- Már a példabeszédek is megfogalmazta: nem mindegy, hogy milyen a belső világunk. Azok vagyunk, azzá válunk, ahogy gondolkodunk. A gondolkodás egész életünket meghatározza, így például az irodalom éltető erő számunkra. Gyermekkorom óta szerettem olvasni a regényeket, majd kipróbáltam magam és elkezdtem írni. A könyveken keresztül a saját üzeneteimet teszem közzé, a kor problémáira reflektálok. A jó írás a mai világban is megtartó erő, esszék, prózák, versek építik, erősítik lelkünket. A kudarcok, konfliktusok ne csüggesszék el az embert, megmutatják, hogy van hova fejlődni. Az irodalom tehát gyógyír ebben a világban, s egyik legnagyobb feladata az empátiakészség fejlesztése. Azt kívánom, az emberek találjanak önmagukra az olvasottak által, legyen teljes és boldog az életük.

A pódiumbeszélgetést Dr. Császár Zoltán, a Pro Civitate Dei Egyesület elnöke moderálta, aki úgy fogalmazott: az embereknek össze kell fogni, a közösségeknek igenis van létjogosultsága. Nem szabad elhinni, hogy egyedül is képesek vagyunk mindenre, szükségünk van a másik emberre, együtt többre jutunk, könnyebben megbirkózunk a kihívásokkal, mellette pedig több élményben lehet részünk.

Végül, de nem utolsósorban Illés Csaba, a zalaegerszegi csoport nyáron megválasztott elnöke beszédében így fogalmazott:

- A KÉSZ Zalaegerszegi Csoportja nemes küldetést teljesít. Nehéz történelmi időben erős hittel, imádságos lélekkel, a szeretet parancsát követve fordulunk embertársaink felé. Mai viszonyok közt újra megfogalmazódó emberi igény: szeretetben, közösségben élni. A keresztény értelmiséget hatványozottan is kötelezi az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez: Keresztény, azaz krisztusi ember mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne. Az értelmiségre mindenkor nagy felelősség hárult és hárul. Nagyon sokféle megnyilvánulás volt már Isten ellen az elmúlt kétezer esztendőben, de a gondolkodó, az értelmes ember mindig kereste a teljes igazságot. S ha kereste, akkor meg is találta Jézus Krisztusban és a hitben.