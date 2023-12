Alkonyatkor és pirkadatkor lehet megfigyelni a felettébb rejtőzködő madarakat, a szalonkákat. Hazánkban pár hét alatt vonulnak át, így a tavaszi húzás ideje alatt és ősszel figyelhetjük meg őket, befogásuk pedig különleges módon történik, szó szerint be kell cserkészni őket. Nagy Gábor, a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének vadásza a hazai madárgyűrűzés egyik nagy segítője és szakértője: ő maga mintegy 270 szalonkát fogott be és jelölt meg 2014 óta. Az alkonyat madarának és erdők királynőjének hívott szárnyas egyébként a leglassabb madárfaj, átlagban 8 km/órával repül. A szemeik annyira magasan és mélyen vannak a koponyájukban, hogy képesek 360 fokban látni, egyszerre látják az égen a ragadozókat, miközben a földön kukacokat keresnek. Európában a sérülékeny fajok közé tartozik, hazai védelme ezért is merül fel rendszeresen. Megfigyelése, kutatása nagyon fontos a fennmaradásuk érdekében.