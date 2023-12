A rendezvény kezdetén Nagy Tamás plébános köszöntötte a megjelenteket, szólt az ünnepről, majd megszentelte a templom új orgonáját. Tavaly év végén a régi orgona tönkrement, megjavítani sem sikerült, ezért vásárolt a plébánia új hangszert, mely a szentmisék, templomi események, koncertek alkalmával szolgálja a közösséget.

A koncerten kortárs és az elmúlt korok több zeneszerzőjének egy, illetve kétszólamú művei hangzottak el, a kórus mellett közreműködött az énekesek közt és orgonán Nagy Tamás plébános és Baki Florentin kántor, az énekkar vezetője.

A templomi kórus tagjai az idei adventi időszakban több helyen mutatkoznak be a közönségnek, a novai mellett Zalatárnokon is adtak koncertet a szentmiséken való részvétel mellett. A csoport megalakulásáról Baki Florentin beszélt.

- A tavalyi adventi koncert után fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy jó lenne egy kórust alakítani a novai plébánián - kezdte. - Még emlékszem, mikor a novai népdalkör átjárt Zalatárnokra passiót énekelni és azon túl is felléptek, s mindig öröm volt őket hallgatni. Úgy gondoltam, vannak a környéken olyanok, akik ezt szívesen felelevenítenék. A kezdeményezést Tamás atya is támogatta, s közreműködik a munkában. Felhívást tettünk közzé, illetve megkerestük a plébánia településein azokat, akikről tudtuk, hogy talán szívesen csatlakoznának, munka mellett időt és energiát szánnának a próbákra, fellépésekre. Tavasszal a passió éneklésére szerveztük össze a társaságot, ami jól sikerült, együtt maradtunk. A tagok közt vannak novaiak, illetve csatlakoztak Zalatárnokról, Lentiből, Szentkozmadombjáról, s bár nem biztos, hogy minden tagunk részt tud venni az eseményeken, de 10-12-en azért összejövünk, idősebb, fiatalabb énekelni szerető emberek. Igyekszünk hangszereseket is bevonni, Zalatárnokon fuvolajáték színesítette a repertoárt, karácsonykor furulyások lépnek fel.

A templomi kórus elsősorban a novai plébánia településein lép fel, a koncertek, ünnepek mellett énekelnek keresztelőkön, bérmáláson, a búcsúk alkalmával a szentmiséken.

-Kicsit tartottam attól, hogyan fogadja majd a közönség a kórust, de úgy tapasztalom, hogy jók a visszajelzések, sokan kíváncsiak ránk, s a szentmisék fényét is emeli a részvételünk, mindez a tagokat is lelkesíti - tette hozzá a kórusvezető. - A jövőbeni bővülés reményében igyekszünk gyerekeket, fiatalokat is megszólítani, bárki jelentkezhet, aki tud és szeret zenélni.

A következő kiemelkedő időszak a húsvét, és a passió eléneklése lesz, illetve más többszólamú művekkel is készülnek.