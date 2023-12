A bürokrácia a magyar nyelv értelmező szótára szerint eredendően hivatali gépezetet jelent, az állam vagy közületek igazgatási szerveinek hálózatát, a tisztviselők összességét, a hivatalnoki kart. A gyakorlatban mégis többnyire a rosszalló jelentését használjuk, ami szerint "a formaságokhoz mereven ragaszkodó, hosszadalmas és nehézkes ügyintézési, igazgatási módot, hivatali szellemet, bürokratizmust" takarja. Ennyire rossz tapasztalataim ugyan nem voltak, mégis kirázott a hideg, amikor csak rágondoltam, hogy hamarosan érvényesíttetnem kell a gépjárművezetői engedélyemet.

Az egészségügyi vizsgálathoz időpontot foglaltam, így nem kellett a beteg emberek között várakoznom. Igaz, a háziorvosom, hogy a kezei közé kerültem, kapott az alkalmon és alaposan megvizsgált, de 10 perc múlva így is a birtokomban volt az alkalmasságomról szóló dokumentum. A zalaegerszegi kormányablaknál a biztonsági őr saját kezűleg húzott nekem sorszámot, igaz, elsőre személyi igazolvány cseréjéhez valót, de csak nevettünk rajt és gyorsan korrigált. A terembe lépve leesett az állam: máris megláttam a kijelzőn a számomat, oda is rohantam az ügyintézőhöz, de kiderült, ezúttal én bakiztam. Nem sokáig korholhattam magam, szűk 5 percen belül sorra kerültem, s az épületbe lépésem után 10 perccel már az utcán voltam. Kicsit szidtam magam, mert annyira elvarázsolt az ügyintéző embersége, hogy úgy döntöttem: nem a mostanában kissé zűrös postai szolgáltatást veszem igénybe, inkább bemegyek az okmányomért is a hivatalba. Kár volt aggódnom. Kedden adtam be a kérelmet, csütörtökön sms-t kaptam, hogy kész a jogsim és pénteken délelőtt 5 perc várakozás után a kezemben is volt. Erről jut eszembe: a közelmúltban hasonlóan jók voltak a tapasztalataim az európai egészségbiztosítási kártya igénylésével kapcsolatosan is.

S hogy tovább fokozzam a dicshimnuszt: a hosszú ideje fennálló konyhai mosogató-lefolyó dugulását is meglepően gyorsan és hatékonyan sikerült elháríttatni. Nem először kellett ez ügyben segítséget kérnem, de korábban olyan felfordulást és purparlét rendezett az öreg szaki, hogy nem szívesen láttam volna újra az otthonomban, ráadásul csak pár napig tartott a lefolyó akadálymentes állapota. Ismerőseim sem tudtak jó szakembert ajánlani, mígnem a közösségi hálón rábukkantam egy duguláselhárító cég hirdetésére. A hívást követően már másnap megjelent a vállalkozás fiatal vezetője, aki rögvest munkához látott, s a kézi csőgörény helyett modern felszerelésével fél óra alatt - egy molekula kosz és a "hanyag" gazda szidalmazása nélkül - szabaddá tette a mosogatóvíz útját. Közben jól kifaggattam. Elmondta, hogy 10 évig dolgozott Bécsben, alkalmazottként tanulta szakmát, gyűjtögette a pénzt a felszerelésre és két éve kezdett idehaza önálló vállalkozásba, alkalmazottjaival már 3 városban dolgoznak. Szó, ami szó, a jó munkát meg kellett fizetni, de sokat nyomott a latba, hogy 1 hónap garanciát is vállalt...