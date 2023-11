Folytatódik a keszthelyi faültetési projekt

A fasorok városa projekt keretein belül folytatódik a faültetés Keszthelyen. A Fő téren elültetett 16 csemete után a már meglévő fasorok hiányzó darabjait pótolják, ezt követően kezdődik az új fasorok létesítése. A csemeték kiválasztásánál kiemelt figyelmet fordítanak azok környezettűrő képességére. Mecseki kőrist ültettek a VÜZ Kft. munkatársai a sétálóutcán. Ez a fafajta évtizedek óta ad árnyékot a városnak ezen a részén, most a fasorból hiányzó két növényt pótolták a szakemberek. Keszthely önkormányzatának kiemelten fontos a faültetés, az elmúlt két évben előre meghatározott koncepció szerint történtek a telepítések. Az idén már csaknem kétszáz fát ültettek el, ehhez adódik majd hozzá a további 234 csemete. Az idei évben pótolták többek között a Georgikon utcában lévő fasort, a strandokon pedig összesen 65 fát ültettek el. A Schwartz lakótelepen teljesen új fatelepítést hajtottak végre. Városszerte főként hárs kerül a földbe, hiszen ebből van a legtöbb, de oszlopos tölgyet és vadgesztenyét is ültetnek. Ez utóbbiból telepítik a legnagyobb számú csemetét. A következő napokban a piactéren és a Bem utcában is ültetnek fákat. A projekt keretében többek között a Fodor és a Georgikon utcában, a Hévízi, a Tapolcai, a Zsidi és a Csapás úton telepítenek új fasorokat.