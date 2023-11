"A kis Szatmár megyei falu, Nagyar határában áll egy több száz éves tölgy csonkja, amit 1846 környékén Petőfi többször is meglátogatott. A tölgy, a magyarok fája, nemcsak Petőfihez kötődik, hanem Pókaszepetkhez is, hiszen Pókafa ősi címerében már megtalálható volt a tölgylevél. Ezért került az emlékhelyre egy tölgy ága, amelyen Petőfi Sándor faragott arcképe és az ő forradalmának szimbóluma, imádott Júliájának az ajándéka, a kokárda látható. A tölgyág a helyi erdőkből kapott ajándék, a fafaragást pedig helyi amatőr képzőművészünk Pápai János készítette. Az emlékhely mellett található egy különleges zászló, amely piros, fehér és zöld virágokból áll. Ennek a gyökerei is Erdélybe vezetnek. Csíkkozmáson megtiltották, hogy a községházára kirakják a magyar zászlót, ezért az emberek egy nagy dombot készítettek, amelyen mindig díszlenek nemzeti zászlónk színei a piros fehér és zöld virágok", hallhatta a közönség az igazgatónő beszédében.

Az ünneplőket, köztük a környező települések polgármestereit Tóth András polgármester mellett Varga István, a Zalaegerszegi Tankerület szakmai vezetője is köszöntötte, felidézve Petőfinek a magyar irodalomban elfoglalt helyét, s megköszönve a tantestület munkáját.

Az alsó tagozatos versmondó kör szavalata mellett zenés irodalmi összeállítás idézte fel a költő életét, majd koszorúzásra került sor. Az emlékezés virágait Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, közlekedési államtitkár helyezte el Varga Istvánnal, Kovács Árpádnéval és Tóth Andrással, majd a gyerekek vittek zászlókat és mécseseket az udvar legújabb ékességéhez.