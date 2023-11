A 170 lakosú Pusztaedericsen minden évben megrendezik a szépkorúak ünnepét, a közösség ezzel fejezi ki köszönetét a jelenlévőknek azért a sok évtizedes munkáért, amivel megalapozták a családjuk és a település boldogulását. Varga Béla lapunknak elmondta: ahogy korábban, most is a hatvan év feletti helybéli lakosokat hívták a rendezvényre, akiknek száma 45 fő. Örömmel tapasztalták, hogy mintegy negyvenen el is fogadták az önkormányzat szíves invitálását.

– A lehetőségeinkhez képest igyekszünk segíteni az időskorúak életvitelét, falugondnoki szolgálat, a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény jóvoltából nappali ellátást biztosító idősek klubja működik a településen, illetve a házi segítségnyújtást is igénybe vehetik, akiknek szükségük van rá – mondta a polgármester. – Szerencsére az időskorú lakosaink többsége kielégítő egészségi állapotnak örvend, ezért kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. A nehéz anyagi körülmények között élőknek szintén próbálunk segítséget nyújtani, legutóbb szociális tűzifával, amit nemcsak időskorúak igényelhetnek, de jellemzően ebből a korosztályból is sokan nyújtottak be kérelmet.