Thomas Edison 1879-es szabadalma óta ontják a fényt a Wolfram-szálas izzók. Ezek a felfedezések akkoriban óriási előrelépést jelentettek a gáz- és olajlámpákhoz képest. A technológia az elmúlt közel 150 évben sokat fejlődött, de azt az alapproblémát nem sikerült kiküszöbölni, hogy az izzók működéshez szükséges energia jelentős része hővé alakul, így fényhasznosítása nagyon alacsony. Az utóbbi évtizedekben számos új világítási megoldás született, ám közülük hatékonyságban egy sem éri el a LED-világítótestek szintjét. A LED-nek a megvilágítás eléréséhez akár 80-85 százalékkal kevesebb energia is elég egy izzószálas égőhöz képest, így számottevően csökkenthető a háztartások villanyszámlája és azzal együtt a környezeti terhelés is, illetve fontos tényező, hogy míg egy “klasszikus” izzó élettartama körülbelül ezer óra, addig egy LED akár öt-tizenötezer órányi folyamatos használatot is bír. Persze a LED darabára magasabb egy izzószálas égőénél, viszont a lakossági LED-csereprogram keretében akár ingyen is hozzáférhetnek ezekhez a háztartások.