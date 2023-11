– Először, de hagyományteremtő szándékkal tartottuk a fegyveres és rendvédelmi szervezetek nyugállományú képviselői részére a haditornának nevezett versenyt. Többségük a honvédség, illetve a határőrség keretében szolgált, magyarán hivatásos katona volt, akit soha semmiben nem akadályozhatott az időjárás, így meg sem fordult a fejünkben, hogy elhalasztjuk a találkozót – magyarázta László Attila ny. alezredes, a BEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) nyugat-dunántúli régióvezetője. – Az ötletet amúgy a Zalaegerszegi Honvédklub népszerű programjai közül merítettük – ismerte el. – Látva, hogy a "civil" nyugdíjasok mennyire élvezik a harcászati feladatokat is tartalmazó versengést, úgy döntöttünk, megkérjük az egerszegieket, szövetségünk régiós klubjai részére is szervezzék meg azt. Nem csalódtunk, jó hangulatú, izgalmas találkozón vehettünk részt. A zalaegerszegiek csapata különben is a nyugat-dunántúli régió 13 szervezete közül a legjobbak, a legaktívabban közé tartozik, példának okáért az Osztrák Bajtársi Szövetség güssingi szervezetével is ők vették fel először a kapcsolatot.

– Nagy örömmel tettünk eleget a BEOSZ felkérésének, hiszen ezzel Győrtől Nagykanizsáig meg tudtuk magunkat mutatni – így Németh István, a Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület elnöke, hozzátéve, naná, hogy nem hagyták ki a megmérettetést sem, ugyanakkor magukra vállalták a szervezés oroszlánrészét, biztosították a kilenc versenyszám állomásfőnökét, s nem utolsósorban Szita János ny. alezredes, az egykor híres zalaegerszegi gépkocsizó lövészdandár utolsó törzsfőnöke és felesége főzte egy XXL-es nagyságú üstben a közös vacsorára szánt babgulyást, amit a találkozó költségével együtt a BEOSZ finanszírozott.