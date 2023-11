Gál Lajos polgármester előadásából kiderült, a ma már nem létező Falud neve 1333-ban jelent meg először, Diásé 1341-ben, Gyenesé pedig 1696-ban. A múltat sok minden őrzi, például utca- és erdőnév is.

– Ám korábbról is van lenyomata őseink örökségének, méghozzá a Pentele arvisúrákban, amelyek Krisztus előtt 800 és Kr. után 1490 között íródhattak. Ezekben olvashatunk arról, hogy e vidéken élt Keszt aranyasszony, aki egyes feltételezések szerint a későbbi Keszthely névadója. Az ő egyik leánya Diás Mária volt, s feltűnik abból az időből Gyenes Béla neve is. Mindez egy ősi írásban olvasható, amelynek másolata ma látható a községháza dísztermében. Hogy ebben mi a legendárium s mennyi a történelem, persze nem tudjuk, ám a nevek egyezősége tagadhatatlan – szögezte le a nagyközség első embere.

A múltidéző kiállításmegnyitón a Gyenesdiási Népdalkör is a mögöttünk hagyott évszázadokba vezette a hallgatóságot

Fotó: Péter B. Árpád

Gál Lajos azt mondta, az itt élők minden időben bővülést és fejlődést hoztak az egész térségben, s a múlt ma is kötelez: az időtávlatokon túl ezt a közöséget összeköti a keresztény-katolikus hit, a hagyományőrzés és a közös európai értékek sora. Mindez megjelenik az évforduló alkalmából nyílt kiállítás alkotásain is.

– Büszkék vagyunk gazdag történelmi múltunkra, s arra is, hogy elődeink mindig értéket teremtettek. Falud Árpád-kori település volt, és ez kötelez bennünket is, hiszen például a mai, 1826-ban épített Szent Ilona-temetőkápolna falai és alapkövei az egykori faludi, Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templom építőanyagaiból származnak, s ez is összeköt bennünket eleinkkel – szögezte le Gál Lajos.