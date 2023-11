A XVIII. században emelt Szent Katalin-plébániatemplom teljes körű felújítását 2020-ban kezdték el az épület falainak vizesedése, illetve beázása miatt. A beázást a tető hibái okozták, a vizesedést pedig többek között az is, hogy a Lendva-hegyről lezúduló csapadékvíz elvezetése közvetlenül a templom mellett történt, így a szigetelés hiánya miatt a falak gyakran átnedvesedtek, s ezáltal a fa oltárok is veszélybe kerültek. Ezen problémák megszüntetése csak a régi vakolat leverése és a falak kiszárítása után kezdődhetett meg.

A lendvai Szent Katalin-plébániatemplom

Fotó: Gyuricza Ferenc

A szakemberek által elvégzett vizsgálatok szerint a falak ez év nyarára kerültek olyan állapotba, hogy már be lehetett vonni őket szigetelő vakolattal. Ezeket a munkálatokat, valamint vele párhuzamosan a tetőzet s azon belül is elsődlegesen a karzat és a kórus feletti rész beázásának megszüntetését kezdték el néhány hónappal ezelőtt, ami egyben azt is jelentette, hogy az istentiszteletek és az egyéb szertartások megtartását átmenetileg szüneteltetni kellett a templomban.

Az idén elvégzett munkálatok költsége mintegy 350 ezer eurót tett ki, ennek ötven százalékát egy pályázati projekt keretében a szlovén kulturális minisztérium biztosította a lendvai plébánia részére. A fennmaradó összeget a hívek adták össze, de a kulturális örökség megőrzését szolgáló programja révén a magyar állam szintén hozzájárult ahhoz.

A Szent Katalin-plébániatemplom felújítása 2024-ben az újravakolt falak belső és külső festésével, valamint a harangtorony homlokzatának felújításával folytatódik, illetve jelenleg is zajlik a három mellékoltár restaurálása, aminek befejezése szintén jövőre várható.