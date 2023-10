Szeptember 23-án megérkezett a csillagászati ősz. Bár az időjárás olykor még igencsak nyárias, a fák és a növények mégis az ősz hangulatát keltik. A Zalaegerszeg mellett található Gébárti-tó partján, a levelek elkezdtek sárgulni és őszi színekbe öltözött a tó környezete.

Kollégánk néhány remek őszihangulatú fotót örökített meg a tó partján, amelyet most megosztunk Önökkel is és mindenkit arra bíztatunk, hogy csodálja meg a természet szépségét ősszel is, lakóhelye közelében.