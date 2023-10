Lukács Tibor polgármester számolt be a munkálatokról, amit a Start-munkaprogramban végeztek el az önkormányzat dolgozói.

-Egy régi hídról van szó, melynek fém a szerkezete és fa pallók rajt a közlekedőfelület – mondta Lukács Tibor. - Szükség volt már egy nagyobb karbantartás elvégzésére, mert bár az elhasználódott pallókat rendszeresen kicseréltük, de már a vasszerkezetre is ráfért a megújítás. Most a dolgozók ezeket a részeket is lefestették, illetve a teljes fa járófelületet kicserélték.