Az eseményen részt vesz mások mellett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese is. A parton előadást tartanak a Me-109 repülőgéppel, valamint a Messerschmitt-ronccsal kapcsolatban, majd filmet mutatnak be az eddig elvégzett feladatokról. Bemutatják a parton a már korábban kiemelt roncsdarabokat, és ott helyezik el azt is, melyet most hoztak ki a tóból.

Forrás: Fülöp Ildikó / Napló

A Bf 109 a második világháborúban a német légierőben rendszeresített, és a legnagyobb példányszámban gyártott vadászrepülőgép. A kor első igazi modern vadászgépe, olyan tulajdonságokkal, mint például a csupa fém félhéj építésű sárkányszerkezet, alsószárnyas elrendezés, zárt pilótafülke, vagy a behúzható futóművek. A Bf 109 a Luftwaffe alap vadászgépe volt a világháború alatt.

Forrás: veol.hu / Kovács Erika