Egy fővárosi internetes újság szerkesztősége minden évben közvéleménykutatást tart a járókelők között arról, hogy a nemzeti ünnepeinken tulajdonképpen mire is emlékezünk. Tíz megkérdezett emberből mindössze egy van tisztában azzal, hogy kikre is emlékezünk például október 23-án. Naivan gondolhatnánk azt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc nem is volt olyan régen, s talán a mai fiatalok nagyszülei még meséltek az unokáknak a ma is köztünk élő hősökről. A fiatalok, akiket az internetes közösségi oldalak tartalmai nevelnek, ma már a gyakran névtelen, eszköztelen influenszereket tekintik példaképnek. Pedig milyen jó lenne, ha Neumann János munkásságát követnék. Vagy éppen a Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin kutatásain keresztül figyelnék a világ változásait, s őt példaképnek tekintve mélyülnének el a tanulmányaikban.