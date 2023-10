A KRESZ-parkban egy évvel ezelőtt adták át a hullámokkal tarkított körpályát, amely gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében. Ezt nemcsak különféle kerékpárokkal, hanem akár rollerrel vagy gördeszkával s görkorcsolyával is lehet használni, és az élmény valódi adrenalinlöketet jelent.

Ezúttal a különféle bemutatók mellett például spinning és akrobatikus torna, valamint koncert is hívogatta a fiatalokat és a családokat, a szervezők pedig térítés nélkül biztosítottak különféle járgányokat, hogy a résztvevők próbára tehessék ügyességüket.

Manninger Jenő: Keszthely a jövőben is törekszik szabadidős kerékpáros fejlesztésekre

Fotó: Belovári András

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, a pumpapálya gyorsan népszerű lett a fiatalok körében, s a városnak ezen túl is remek adottságai vannak ahhoz, hogy sokan bringázzanak. Keszthely éppen ezért a jövőben is törekszik szabadidős kerékpáros fejlesztésekre. A városvezető arról is beszélt, öröm, hogy egyre többen járnak a KRESZ-parkba, ahol számos további lehetőség várja az ide érkezőket.

Az elmúlt hétvégén sportos workshopot is szerveztek, hogy megtanítsák a fiataloknak a pumpapálya helyes és biztonságos használatát. Az érdeklődők például elsajátíthatták, hogyan lehet a kanyarokat és hullámokat tekerés nélkül teljesíteni.