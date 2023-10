A megyeszékhely újabb városrésze lesz biztonságosan megközelíthető kerékpáron is, a beruházásról a Flex déli gyáregységénél tartottak tájékoztatót szerdán.

Balaicz Zoltán polgármester bevezetőjében felidézte, hogy 2019 óta jelentősen bővült a kerékpáros, illetve kerékpározható utak száma. Összesen 1,9 milliárd forintot költöttek erre, és a most 223 millió forintból az év végéig megépülő, Botfára vezető szakasszal a bővülés mértéke eléri a 20,8 kilométert. Hozzátette, folytatódik a kerékpárutak építése, ebből kiemelendő a teskándi bekötés, amire TOP Plusz támogatást kapott a város. A tervekben szerepel a Csácsbozsokra, pontosabban az arborétumig vezető szakasz kiépítése is. Ennek finanszírozásra még keresik lehetőséget.

Gecse Péter alpolgármester a közel ezer lakosú településrész önkormányzati képviselője a közlekedés biztonságát hangsúlyozta, ezért épült meg anno a körforgalom is a 74-es úton, és már akkor gondoltak a kerékpárút átvezetésére, emelte ki.

A Botfára vezető kerékpárútról Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportjának vezetője elmondta, a 927 méter hosszú szakasz rövidebb része gyalog- és kerékpárútként is funkcionál. A 7410-es úti, Flex előtti csomóponttól 160 méterre északra áthelyezik a buszmegállót, ott pedig a forgalmas útszakasz biztonságos keresztezése érdekében a gyalogosok és kerékpárosok számára átvezetés épül középszigettel, sávelhúzással, sárga villogóval.