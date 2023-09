A konferencián elhangzott előadások sorában Balogh László polgármester Nagykanizsa befektetési kínálatát ismertette. Kitért arra, hogy a város földrajzi fekvése miatt tökéletesen alkalmas egy logisztikai központi szerep betöltésére, de arról is beszélt, hogy a városban 15-20 közepes nagyságú cég működik, s ez a „több lábon állás” a garancia a gazdaság életképességére. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő jövőbeni potenciális befektetési lehetőségekről szólva elmondta: kormányzati szándék, hogy Nagykanizsai és környéke is kapjon olyan beruházókat, amelyek által tovább erősödik a térség gazdasága, s jó esély mutatkozik arra, hogy egy-két éven belül két nagyobb vállalkozás is megtelepül itt, melyek 500-1500 fő közötti munkaerőigényt mutatnak. Emellett a vagongyár ügye sem merült feledésbe, csupán a koronavírus-járvány, illetve a háborús helyzet és az abból adódó gazdasági recesszió miatt későbbre tolódott.

Balogh László előadást tart. Előtte balról Dobri Noémi üzletfejlesztési vezető, Vlasicsné Fischl Tímea szepetneki polgármester, Dávidné Gergál Rozália, a Zala vármegyei kormányhivatal főosztályvezetője, Cseresnyés Péter és Polai György

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az állásbörze kapcsán Polai György, a szervező Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: azon 23 munkáltató, illetve négy olyan szervezet vett részt, amelyek segítik a munkakeresők elhelyezkedését. A munkáltatók mintegy fele a nagyobb foglalkoztatók közül került ki. A börzén megjelentek számát a konferencia kezdetén 250 főre becsülte az ügyvezető.