E-roller: naponta átlagosan nyolcvanketten vették igénybe a szolgáltatást Keszthelyen

Idén nyáron jól vizsgáztak a keszthelyi e-rollerek, amelyek a város majd’ harminc pontján várják nyár eleje óta a helybélieket s a turistákat. Az elmúlt hónapokat értékelve Pongrácz Tamás, a Bird Magyarország területi vezetője elmondta, június 15-én indult a keszthelyi szolgáltatás, és tapasztalataik szerint a szezon zárása után is használják a rollereket, van erre igény. A 90 elektromos járgány mintegy 30 dokkolóállomáson várja az érdeklődőket. Eddig összesen 8704-en béreltek e-rollert a városban, vagyis átlagosan naponta 82-en veszik igénybe ezt a szolgáltatást – fűzte hozzá Pongrácz Tamás. Jövőre szeretnék bővíteni a flottát, s ha lesz erre igény, akár újabb típusú rollereket is kihelyeznek majd. Ez természetesen a forgalom és az érdeklődés függvénye. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere a sajtótájékoztatón leszögezte: a város célja az, hogy az új és hasznos megoldásokat, eszközöket minél előbb bevezessék. Az e-rollerekkel kapcsolatban kedvezőek a tapasztalataik, és az elmúlt hónapok is bizonyították: szükség van erre a szolgáltatásra. Manninger Jenő úgy fogalmazott, a járgányok gyors és környezetkímélő közlekedési lehetőséget kínálnak, a károsanyag-kibocsátásuk ugyanis nulla, emellett növelik a város vonzerejét.

A vármegyei értéktárba került a hős kanizsai katona

A Zala Vármegyei Értéktár Bizottság nemrégiben felvette kulturális örökség kategóriájába vitéz Szabadi Béla őrmestert életműve és katonai pályája alapján. A hírről Huszár András amatőr történelemkutató tájékoztatott. A kanizsai férfi ötletgazdaként és társszervezőként működik közre a Halis István Városi Könyvtárban zajló Hadak útján előadás-sorozat népszerűsítésében. Elmondta: Szabadi Béla Nagykanizsán született 1914. május 8-án. A városban töltötte gyerekkorát, itt folytatta tanulmányait és a Kereskedelmi Középiskolában érettségizett. Ezután az Angol-Magyar Bank Részvénytársaságnál vállalt munkát, mint tisztviselő. Először a nagykanizsai fiókban dolgozott, majd a bank budapesti központjába helyezték. Már forrongott a világ, amikor kézhez kapta behívóját és bevonult. Előbb Kanizsán szolgált, majd a pécsi 38. gyalogezred állományába helyezték. Polgári kezdeményezés nyomán életműve és katonai pályája 2022. december 12-én felvételt nyert a Nagykanizsai Települési Értéktárba kulturális örökség kategóriában, folytatta az amatőr történelemkutató. Nemcsak szülővárosa, de Zala vármegye is méltán lehet rá büszke, hiszen vitéz Pataky – született Pilipár - Dezső törzsőrmesterrel együtt csak ők ketten voltak zalaiak a 40 hős közül.

Bemutatták a Göcseji tél című könyvet Zalaegerszegen

A tájegység szépségét mutatja be, valamint életre kelti a téli népi hagyományokat Balaton László legújabb könyvében, amit kedden délelőtt mutattak be Zalaegerszegen, a Göcseji Tudásközpontban. A rendezvényen egyúttal a kötetet kiadó Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület gyűjteményéből és a foglalkoztató füzetet illusztráló Molnár Éva grafikáiból, pasztellképeiből nyílt kiállítás, ami október 13-ig látogatható. Balaton László író, a Göcseji Múzeum munkatársa már harmadszor dolgozott együtt az egyesülettel, és megerősítette, hogy mindenképpen lesz folytatása a családi történeteknek. Többször tart tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást, így írás közben nagy segítség a skanzen miliője. Papp Tamás egyesületi elnök elmondta, a foglalkoztatókönyv a skanzenben, a Tourinform irodában, a Göcseji Múzeumban, illetőleg a keszthelyi Georgikon Majormúzeumban lesz elérhető, valamint szeretnék eljuttatni az iskoláknak. A mesés kifestő megjelenését támogató önkormányzat nevében Balaicz Zoltán elmondta, jelentőségteljes az egyesület által elindított sorozat, ami a szülőföldhöz való kötődést erősíti. A polgármester reméli, hogy lesz még folytatása a civil szervezettel és a Göcseji Falumúzeummal közös küldetésnek, aminek célja, hogy kapaszkodót és sok ismeretet adjon a gyerekeknek ebben a gyorsan változó, rohanó világban. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója kiemelte, a Göcseji tél nem csupán múzeumpedagógiai, hanem családi interaktív kiadvány. A füzet végén a paraszti élet eszközeinek szómagyarázatát találjuk, valamint a megfejtésekkel a feladatok megoldásait ellenőrizhetjük. Hozzátette, a mostani rendezvény és a könyv szép példája annak a közösségteremtő erőnek, amit a múzeum is képvisel.

Átadták Zalaegerszegen a felújított Rózsák terét

A Kovács Károly városépítő program keretében bruttó 135 millió forintból újult meg Zalaegerszegen a Rózsák tere, amit szerda délután adtak át. Januártól szeptemberig dolgoztak a kivitelező, az idén húszesztendős Naste Bau Kft. munkatársai az ALFATERV-2000 Kft. tervei alapján. A rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a közelmúltban újult meg a református templom, az evangélikus lelkészház, most pedig megszépült a sokak által kedvelt tér is. A tervek szerint a közeljövőben elkezdődik a Kálvária temető felújítása, ahol a virágos Zalaegerszeg program elindítója, Czobor Mátyás egykori polgármester nyugszik. Vigh László országgyűlési képviselő ugyancsak megköszönte a kivitelezők munkáját, majd hozzátette: Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi beszédében példaértékűnek említette a Zalaegerszegen folyó fejlesztéseket és beruházásokat. Galbavy Zoltán településrészi önkormányzati képviselő több, a közelmúltban végzett beruházást emelt ki beszédében. Kovács Dezső, a Naste Bau Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, 1000 négyzetméternyi területet térköveztek, 500 méter szegélyt fektettek le, miközben 1000 négyzetméter füvesített területet alakítottak ki. Fákat telepítettek, modernizálták a közvilágítást, a körmedencés szökőkút esti díszkivilágítást kapott. A Kis makrancos tisztításában, újrapatinázásában Farkas Ferenc Munkácsy- és Zalaegerszegért díjas szobrászművész segített.