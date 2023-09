Az Illyés Gyula Általános Iskola tanévnyitóján az intézmény tehetséges diákjainak műsora köszöntötte a nebulókat és a szülőket, Csepregi Mária intézményvezető pedig beszédében arról szólt: bízik abban, hogy a gyorsan elmúlt nyár alatt mindenki kipihente magát, és újult erővel, tudásvággyal, tenni akarással vág neki a 2023-24-es tanévnek. Az elsősöknek pedig azt mondta, „sok élmény, új barát és csupa varázslat” vár rájuk az intézményben, persze a tanulás mellett.

– Mi mindent megteszünk azért, hogy fejlődjetek, és a tudásotok gyarapodjon. Ezt szolgálja majd az ebben az évben bevezetett Sakkpalota program is, amit Polgár Judit nagymester indított el, és a játékossága mellett segíti a különböző tantárgyak elsajátítását, képességeitek fejlesztését, a sikeres tanítási, tanulási folyamatot – fogalmazott az iskola első embere.

A tanévnyitón az iskola tehetséges diákjainak műsora köszöntötte a nebulókat és a szüleiket

Fotó: Péter B. Árpád

Csepregi Mária kiemelte: a következő 180 tanítási napon az a cél, hogy formálódjon a gyermekek személyisége és gyarapodjon a tudása. Ezt szolgálja, sok más lehetőség mellett, a gyógytorna- és az Úszó Nemzet-program, valamint a művészetoktatás is.

A tanévnyitón Papp Gábor polgármester is köszöntötte az iskola közösségét. Emlékeztetett: idén nyáron is megszervezték öt héten át a napközis tábort, amely a fiataloknak élményt, a szülőknek pedig segítséget jelentett. Arról is szólt: az intézmény az elmúlt hónapokban megújult, csinosodott, amit sokan segítettek.

Papp Gábor ezúttal is ajándékokkal köszöntötte az elsőéves kisdiákokat, mellette Csepregi Mária

Fotó: Péter B. Árpád

– Fontos, hogy támogassuk a pedagógusok munkáját, figyeljünk otthon a gyermekünk haladására, s ha gondot látunk, vagy a pedagógus problémát jelez, ne habozzunk felvenni a kapcsolatot, fogadjuk el a szakemberek véleményét, tanácsait, hiszen mindenki egyet akar: azt, hogy ezek a gyermekek szociálisan és szellemileg is megfelelően fejlődjenek, s olyan emberekké váljanak, akik megállják a helyüket ebben a cseppet sem kíméletes világban – zárta beszédét Papp Gábor.

Az évnyitón a polgármester – követve a hagyományokat – átadta az önkormányzat ajándékait az elsősöknek, akik picit megilletődötten, de örömmel vették át a meglepetéseket