Az országos akcióról szerdán a párt zalai elnöke, Kiss Ferenc tartott tájékoztatót Zalaegerszegen. Mint fogalmazott, azt kívánják elérni, hogy a kormány ne írja alá a szerződést, egyben tájékoztató kampányban ismertesse meg a magyar emberekkel, hogy a WHO-val tervezett egyezmény milyen következményekkel járna az életükben. Mivel nemzetközi szerződésről nem lehet hazánkban népszavazást tartani, ezért egyetlen módja a tiltakozásnak, figyelemfelhívásnak az aláírásgyűjtés, mondta. Ily módon szeretnének minél nagyobb nyomást gyakorolni a kormányra azért, hogy a magyarok érdekében álljon el a WHO-szerződés aláírásától, szögezte le. A támogatókat várják a megye nagyobb városaiban, valamint a párt internetes oldalán is lehet aláírással kifejezni a tiltakozást.

Mint Kiss Ferenc fogalmazott, olyan sok kérdésben hirdettek már nemzeti konzultációt, éljen most is ennek az eszközével a kormány, de ehhez előtte alaposan tájékoztassa az embereket, mert ez eddig teljesen elmaradt.