Az idei Wolfpack makettkiállításnak és -versenynek a hagyományokhoz illően az egerszegi Apáczai művelődési központ ad helyet, és a bemutató szombaton 9 és 16 óra között lesz látogatható. Ez alkalommal a makettversenyre három kiemelt témakört határoztak meg. Az egyik a már említett angol Supermarine Spitfire, ami sokak véleménye szerint a világ legharmonikusabb vonalvezetésű repülőgépei közé tartozik. Az angol királyi légierő (Royal Air Force- RAF) 1938 nyarán rendszeresítette, így 85 éves pályafutást tudhat magáénak a legendás vadászgép, ugyanis napjainkban is még számos repülésre képes példány létezik! Repülős körökben szintén legendának számít a 27 literes (nem elírás!), V12-es benzin hajtóanyagú motorja, ami Rolls-Royce Merlin néven ismert. A típus roppant népszerű a makettgyártók körében is. Nem meglepő módon az angliai Airfix-gyár is kiadta több változatban. A legújabb, 1:24-es méretarányú makett már a piacon van, a fesztávolsága közel félméteres. A szervezők biztosak benne, hogy összeállítva néhány példány már megtekinthető lesz az idei Wolfpackon is, hiszen már hatvannál többen közel kétszáz makettel jelentkeztek a programra. További két kiemelt téma pedig Japánhoz kötődik. Egy korosztály számára a „Made in Japan” felirat egyet jelentett a minőségi műszaki termékekkel legyenek azok akár elektronikai, akár járműtechnikai területről származóak. Ez a három szó egyet jelentett a minőséggel. Figyelembe véve, hogy makettezői szempontból is nagyon nagy lehetőségeket nyújt a japán téma, ezért e területről military, azaz katonai és polgári, azaz civil témájú maketteket is várnak.