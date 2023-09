Edina ma a Zalakarosi Fürdő gyógyászatvezetője, vagy talán inkább jolly joker munkatársa, aki nem kisebb célt tűzött ki jómaga és csapata elé, mint azt, hogy a fürdőbe érkező vendégek gyógyulását és életkörülményeinek javítását támogassa és segítse.

– Fiatalkoromban számtalan elképzelés kavargott még a fejemben, és egy kis bizonytalansággal vegyített félelem – idézte fel. – A középiskolai évek befejezése után Zalaegerszegre vezetett az utam, ahol ügyvitel és szervező szakon szerettem volna továbbtanulni, de az élet mást tartogatott számomra, így kerültem az egészségturizmus szakirányra, ma már tudom, hogy biztosan nem véletlenül. A diploma megszerzése után pedig magával ragadott a turizmus nyüzsgő világa, és egy rövid időre az idegenforgalomban kerestem a megélhetés forrását.

Kezdetben egy kemping-termálfürdőben, majd később a zalakarosi Fürdő Hotelben szerzett életre szóló tapasztalatokat. 2018-ban pedig egy újabb lehetőség kopogtatott az ajtaján, amellyel az egyetemi évek alatt megszerzett tudását és a turizmus iránti szerelmét kapcsolhatta össze, így került a Zalakarosi Fürdő kötelékébe, gyógyászatvezetői pozícióba.

– A felkérés sokként hatott, de úgy éreztem, hogy mindig erre a nagy lehetőségre vágytam, hogy végre megmutathassam, mire vagyok képes. A szakma iránti szeretet, az empátia, a precizitás a munkám jellemzője. A tudásszomjam csillapítása érdekében 2021-2023 között ismét iskolapadba ültem, hogy a megszerzett tudás és tapasztalat mesterévé váljak, így lett belőlem egészségügyi menedzser. A Covid után részt vehettem a fürdő új beléptető- és gyógyászati rendszerének bevezetésében, ami által az informatika világába is betekintést nyertem. Ezen időszakra tehető, hogy a fürdő a gyógyvíz felhasználásának újabb lehetőségét kutatta, így született meg az a kozmetikumcsalád, mely idén elnyerte az Érték és Minőség nagydíjat a kozmetikumok kategóriában. Első termékként masszázskrémünk debütált, amit előszeretettel alkalmazunk kezeléseink során vendégeink megelégedésére. Persze a folytatás sem maradhatott el, rövid időn belül testápoló, valamint sampon és tusfürdő is színesítette és gazdagította a palettát. Az idei év második felétől pedig már arckrémek is vendégeink rendelkezésére állnak.

A gyógyászat mindig képes a megújulásra, legyen szó kollégái szakmai fejlődéséről, vagy éppen a használt eszközpark modernizálásáról, véli Korczné Lukács Edina.

– Óriási szerencsém van, hogy stabil és szakmailag erős csapattal dolgozhatok együtt, segítjük és támogatjuk egymás munkáját, szinte családdá kovácsolódtunk össze az elmúlt évek alatt – fogalmazott.

A Zalakarosi Fürdő a rekreáció, a tökéletes pihenés fellegvára. A gyógyászat fejlesztése jól átgondolt stratégia mentén valósult meg. A korábbi eszközpark modernizálásával, új kezelések bevezetésével, mint a Bemer-terápia, vagy éppen a lökéshullám-terápia, magas minőségű szolgáltatások vehetők igénybe. Kiemelt cél, hogy a Zalakarosra érkező vendégek idilli környezetben pihenhessenek és gyógyulhassanak.

– A folyamatosan változó világban mi az állandóságot biztosítjuk. Szeretjük megismerni a hozzánk érkezőket, hogy érezzék, bennünk bizalmasukra találtak. Őszinte örömmel fogadtam azon új lehetőséget is, amikor a fürdőben működő shopot tokkal-vonóval együtt átvehettem, hogy saját elképzeléseim szerint segítsem az ott dolgozó kollégák munkáját. Talán az egyik legnagyobb eredményem, hogy rövid idő leforgása alatt 16-szoros bevételnövekedésre tettünk szert, mindamellett, hogy a vezetésem alatt gyógyászati részlegünk is pozitív mérleggel zárta a tavalyi évet. Jövőbeni céljaim között szerepel, hogy a nemzetközi piacon is megismertessük termékeinket. Fontosnak tartom, hogy hiteles szakemberként képviseljem a Zalakarosi Fürdőt.