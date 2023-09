A beruházás részleteiről kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót. Ez az infrastrukturális fejlesztés is a Kovács Károly városépítő program finanszírozásában valósul meg, emelte ki Balaicz Zoltán polgármester. Ennek és uniós, valamint állami támogatásoknak köszönhetően olyan volumenű _ utakat, járdákat, parkolókat érintő _ felújítások zajlanak a megyeszékhelyen, amire évtizedek óta nem volt példa, tette hozzá.

Németh Gábor önkormányzati képviselő felidézte, hogy korábban a Kaszaházi utca nyugati oldalát a közműépítés után felújították. Ezt követte a kerékpárút kiépítése, ami a járdát is érintette, most pedig a leromlott állapotú keleti oldal került sorra. A csapadék elvezetése érdekében két régi, kis átmérőjű víznyelőt átépítettek és kettő újat is beépítettek. A töredezett, helyenként hiányos kiemelt szegélyt is kicserélték ezen az érintett szakaszon. A felújításban a Kaszaházi út 17. előtti autóbusz-megálló peronját meghosszabbították, ami biztonságosabbá teszi az utasok le- és felszállását. A bruttó 47 millió forint értékű beruházásban a Zala-híd és a Ságodi út kereszteződése közötti 300 méteres szakaszon a felületet felmarják, és kopóréteg beépítésével aszfaltozzák 3,5 méter szélességben. Erről Szak Tibor a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoport vezetője elmondta, hogy a munkálatok várhatóan két hétig tartanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásre, jelzőőrös irányításre kell számítani.