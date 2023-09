A bibliotéka működését évek óta áthatja a zöld szemlélet, a fenntarthatóság gondolata a stratégiai tervben is megjelenik. Ehhez illeszkedve igyekeznek erősíteni a kertészkedési kedvet, valamint a térségünkre jellemző növényvilágot megőrizni. Törekvéseiket a magkönyvtár megalapításával új szintre emelték.

- Jelenleg a magbegyűjtés időszakában vagyunk. Már nagyon sok virág és kiskerti haszonnövény elvirágzott, tehát most van itt a szüret ideje - bocsátotta előre Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, majd hozzátette: - Azt vettük észre, hogy olvasóink kezdik felfedezni a magkönyvtárat, így egyre több magot kapunk ajándékba. Mivel sok iskolás jár hozzánk, őket is megszólítjuk, hogy hozzanak hazulról vagy a nagyszülőktől olyan magokat, amiket a közösségépítés jegyében lehet hasznosítani. Az igazgató hangsúlyozta, csak vegyszermentes, saját kertből származó zöldség-, fűszer-, gyógynövény- és virágmagokat fogadnak. Azt kérik, hogy ezeket kis tasakokban adják le, s ha tudják, jelöljék a fajt, fajtát, a magfogás évét, helyét. A könyvtárosok ezeket kis borítékokba helyezik, katalogizálják, illetve használati utasítással egészítik ki, jövőre ezekből a felhasználók ingyen válogathatnak. A magok felajánlói minden hónapban sorsoláson vesznek részt, s közülük valaki zöld ajándékcsomagot nyer. Az első szerencsés nevét már kihúzták, Kapuvári András Ferencné már át is vehette az ajándékát.

Kis borítékokba, majd katalógusfiókokba kerülnek a magok

Ő érdeklődésünkre elmondta, évek óta rendszeresen látogatja a bibliotékát. A kezdeményezésről az egyik kölcsönzés során értesült, s eldöntötte, annak sikeréhez maga is hozzájárul. Nagyon szeret kertészkedni, növényekkel foglalkozni, ezt a kedvtelést másokkal is szívesen megosztja. Sokféle magot hozott, közülük az egynyári estikét és a mocsári hibiszkuszt emelte ki. A könyvtárban azt remélik, olvasójuk példáját sokan követik, akik majd tovább gazdagítják az állományt. A begyűjtést és a nyereményjátékot folytatják, a magcserére épülő könyvtári szolgáltatást pedig 2024 tavaszától teszik elérhetővé a kölcsönzők számára.