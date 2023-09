A fesztivált a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat támogatásával rendezték meg a Dobronoki György tájház és a hozzá kapcsolódó Kézművességek Háza udvarán. A helyszín szimbolikus jelentőséggel is bírt, hiszen a tájház udvaran egy terebélyes diófa található, a fesztivál megrendezését ugyanakkor az is indokolta, hogy a diónak mindig fontos szerepe volt a muravidéki gasztronómiában. Erről Toplak Alenka, a program egyik szervezője beszélt lapunknak. Elmondta: a dióskalácsot vagy a zserbót régen is ismerték, a dióscsiga és a dióval ízesített bukta viszont az utóbbi időben vált igazán népszerűvé a térségben.

A fesztivál másik kiemelkedő eseménye a diópálinkák minősítő versenye volt. Erre 19 gazda összesen 21 mintával nevezett. Szekeres Ervin, a minősítő koordinátora úgy fogalmazott, bár Szlovéniában más szempontok alapján történik a bírálat, abban azonban nincs különbség, hogy itt is az illat, a harmónia, a karakter és az ízlelés a legfontosabb szempontja az értékelésnek.

– A Muravidéken maximálisan 20 pont adható az értékelés során, s ezúttal kifejezetten szigorú volt a három fős zsűri, hiszen bár nagyszerű pálinkákat kóstolhattunk, de az első helyezett italnak is csupán 16,32 pont jutott – magyarázta Szekeres Ervin. – Ez egyben azt is jelenti, hogy a jövőben reményeink szerint még jobb diópálinkák készülnek a településen és környékén.

A legjobbnak talált pálinka tulajdonosa Torma Bozsana volt, a második helyen Gerencsér Ferenc, a harmadikon Nagy László itala végzett. A minősítéssel párhuzamosan kézműves foglalkozás zajlott a fesztiválon, a gyerekek dióhéjból készíthettek különböző díszeket, majd a Tükrös együttes zenélt, zárásként pedig táncházat tartottak Gerlecz László és Gerlecz Edit vezetésével.