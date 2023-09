Az Európai Madármegfigyelő Napok programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével – hívta fel a figyelmet közleményben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A szervezet az előttünk álló hétvégén minden vármegyében várja programokkal a közönséget, Zalában az érdeklődőknek ezúttal is a fenékpusztai Balaton-parton található gyűrűző állomásra érdemes ellátogatniuk. A helyszínen szombaton és vasárnap is 9 és 15 óra között várják az érdeklődőket madárgyűrűzéssel és -megfigyeléssel, sőt, kedvező időjárás esetén a bázis kenujai is elvihetők egy-két órára. Utóbbihoz azonban előzetes regisztrációra van szükség, amit Benke Anikónál (20/290-80-60), vagy Benke Szabolcsnál (20/519-27-21) lehet megtenni.

A rendezvényekhez bárki csatlakozhat akár otthonról is, a megfigyeléseket elektronikus űrlapon lehet rögzíteni és jelezni a szervezőknek. A szükséges kapcsolatok és segítség megtalálható az MME hivatalos honlapján.