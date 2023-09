12 évvel ezelőtt meghalt Makovecz Imre építész.

Kossuth-díjas, a magyar organikus építészet egyik képviselője. A Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteleti elnöke. Első figyelemreméltó munkájának a paksi templomot tartja, amely karcsú, tűhegyes csúcsban végződő tetőzetével, ívelt kapubejáratával, egyéni stílusával országos hírnevet szerzett tervezőjének. Hasonlóan turistalátványosság és stílusának karakteres hordozója a néhány évvel előbb épült siófoki evangélikus templom is. Ennél is korábbi munkája a Farkasréti temető ravatalozójának belső tere. De az ő hírnevét öregbíti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületegyüttese.

139 évvel ezelőtt megnyílt a budapesti operaház.

A Magyar Állami Operaház (Budapest, Andrássy út 22.) Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Than Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. A nyitóelőadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő, Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyították meg a felújított, 100 éves Operaházat.

60 évvel ezelőtt felcsendült Amerikában az első Beatles dal.

Egy New York-i disco jockey, bizonyos Murray The K kapott egy lemezt a Beatlestől, She Loves You címmel és elkezdte játszani a műsorában. Tettéért megkapta az 5. Beatle büszke címet.