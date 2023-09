Szakonyi Franciska színészi pályafutása a Hevesi Sándor teátrumban indult: láthattuk többek között A félőlény és az Óz című mesejátékban, valamint A tanulmány a nőkről zenés darab és A fejedelem musical tánckarában. Tompagábor Kornél rendező az Ózban adott neki először lehetőséget a Majomkirálynő szerepében, 14 éves volt akkor, a 2019-es őszi bemutatóra töltötte be a 15. életévét. Később a rendező a Kvártélyház nyári színpadán több alkalommal is dolgozott vele. A Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola és AMI magánének szakán tanult és Berkes Dániel tanítványaként állandó fellépője volt több városi rendezvénynek. Nemcsak énekel, szívesen ír dalokat. A Zegasztár tehetségkutató versenyén is bontogatta szárnyait, a YourSong országos énekversenyen pedig 1. helyezést ért el. A szemfülesek felfedezhették továbbá Lendvai Kristóf Túlhevített virágcsokor című vizsgafilmjében. Franciska már gyermekkora óta vágyott arra, hogy színpadra lépjen, egyszóval profi előadóművésszé váljon. Ezt a vágyat most a spanyolországi felvételi koronázta meg.

Franciska énekesi és filmes karriert szeretne építeni.

Fotó: Pezzetta Umberto

- A zeneiskolában elsősorban komolyzenét tanultunk, ám Berkes Dániel arra is adott lehetőséget, hogy mellette a könnyűzene világába kalandozzunk. Nagyon jó, hogy mindkét műfajt ismerjük – kezdte Franciska a beszélgetést. - Az én hangszínem szoprán, ez operetthez, operához illik a legjobban, de hozzám közelebb áll a popzene. Nehéz volt döntenem a zenés színház és a filmszínészet között, de végül utóbbit választottam. S hogy miért éppen Spanyolország? A barcelonai Sitges gyönyörű tengerparti városában található Institute of the Arts Barcelona egy nemzetközi intézmény, ami az Egyesült Királyságban található Liverpool John Moores Egyetem (LJMU) önálló tagintézménye. Több mint 50 nemzet diákjai járnak ide, ez hihetetlenül izgalmas környezetnek ígérkezik. Úgy vélem, ezzel a diplomával több lehetőségem lesz akár hazai, akár nemzetközi produkciókban, filmekben szerepelni.

- A színház után miért választottad a filmet? Mit szeretnél kipróbálni?

- A színház másfajta előadásmódot kíván, mint a film. Előbbiben kontúrosabban, hangsúlyosabban játszanak, „teátrálisabbnak” kell lenni, kicsit távolabb van a színész a nézőtől. A filmben sokkal közelebbi részletek kapnak hangsúlyt, ott az apró rezdülések jobban látszanak. Mindkét műfajt szeretem, de még filmben nem sok lehetőségem volt kipróbálni magam, így nagyon vonz. Az egyetemen angolul folyik az oktatás. Bár volt középfokú nyelvvizsgám és előrehozott emelt angol érettségim, letettem a külföldi tanuláshoz szükséges vizsgát (IELTS), amin a legmagasabb minősítést kaptam, ez a felsőfok felettinek felel meg.

Várakozás a spanyol egyetem felvételijén.

Forrás: ZH

- Milyen volt a felvételi eljárás?

- Bellus Attila készített fel eredetileg a magyar színház- és filmművészeti egyetem felvételijére, eleinte oda szerettem volna menni. A magyar monológok és versek nagyon sokat segítettek később az angol nyelvű felkészülésben. Közben hajtott a kíváncsiság, és neten rákerestem a spanyol területen lévő művészeti iskolákra, így találtam meg a barcelonai egyetemet. Mondhatni, hogy szerelem volt első látásra, s arra gondoltam, ebben az új és inspiráló környezetben szeretnék élni. Édesanyám elkísért a novemberi nyílt napra, majd másnap a felvételire. Úgy zajlott, hogy elmondtam egy szabadon választott kortárs monológot és egy óangol nyelvű Shakespeare-szöveget. Ezután instrukciókat kaptam, amelyek alapján újra elismételtem a szöveget, így mérték fel, hogy tudunk-e együtt dolgozni. Aztán következett egy elbeszélgetés a leendő osztályfőnökömmel, majd énekelnem kellett egy általam választott dalt. A felvételiztető tanárom már akkor pozitív visszajelzést adott, s megkérdezte, hogy miért nem musical szakra jelentkeztem. Úgy érzem, hogy a választott színház- és filmművészeti szak sokkal komplexebb, több irányban tudok vele elhelyezkedni a jövőben. Decemberben kaptam egy ajánlatot, miszerint sikeres nyelvvizsga és érettségi után felvételt nyertem az IAB-re.

- Azt már tudod, hogy kik lesznek a csoporttársaid?

- Az iskola létrehozott nekünk egy intézményi, valamint egy olyan FB-csoportot, ahol az osztálytársak egymással beszélgethetnek. Abban az online társaságban találkoztam leendő francia lakótársammal. Nagyon örülök, hogy nemcsak együtt lakunk majd albérletben, hanem osztálytársak leszünk. Az osztályunkat kettő, 14-14 fős csoportra bontják, hogy a kisebb létszámmal még hatékonyabb és személyesebb legyen a tanulás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy időnként majd „megkavarnak” minket, így mindenkivel közelebbről megismerkedhetünk. A világ minden tájáról érkeznek tanulók, Afrikából, Amerikából, Ázsiából, egyszóval minden földrész képviselteti magát. Három év múlva olyan tanúsítványt kapunk a liverpooli anyaintézménytől, ami az alap BsC diplománál egy kicsit magasabb szintű, szakmai bizonyítvány. A szakmai képzésen túl az utolsó évben menedzserszemléletű oktatás lesz, hogy miként járjunk castingokra, hogyan találjunk saját menedzsment céget.

Búcsúzóul arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire nívós ez az iskola. A honlapjuk szerint a nemzetközi intézmények TOP 10-es listáján szerepel. Franciska elmondta, látott már több olyan itt végzett művészt, aki feltűnt a közkedvelt Netflix gyártmányú sorozatokban, játszott mozifilmben, illetve a táncművészeti szakon végzettek közül világhírű énekesek – például Beyoncé, Dua Lipa - tánckarában, videoklipjében láthatók. Biztonság kedvéért a magyar felvételi eljárásban gazdasági és spanyol szakot is megjelölt, sőt, ha nem sikerült volna a színészet, akkor belsőépítészként tudta volna még elképzelni magát. Franciska azonban színész-énekesi álmát szeretné beteljesíteni, szívesen szerepelne többek között modern történelmi-kosztümös, romantikus vagy akár akciófilmben. Mindemellett szeretne könnyűzenei előadóként is ismertté válni.