A szabadban festés a kilencvenes években indult, majd néhány évig szünetelt, de az idei már a harmadik alkalom, hogy a zalaegerszegi diákok a nagy elődök, például Szinyei Merse Pál vagy Szőnyi István nyomdokain járnak.

Tánczos György művésztanár jó pár éve vezeti kollégájával, Monok Balázzsal a gimnáziumi tagozat elsőéveseinek, azaz a 9. osztályosoknak a tóparti órákat. Délután háromig tartanak a foglalkozások, pontos terv szerint dolgoznak a növendékek, a ceruzarajztól indulnak, majd a monokróm festést, végül a hét végére a színes akvarellek készítését is gyakorolják. Az alkotásokból az iskolában hamarosan minitárlat nyílik, így az iskolatársak is láthatják, milyen a tó képi világa egy-egy diákrajzon, festményen. Az elméleti képzés sem marad el, hiszen ezzel indulnak a napok, majd a végén művészettörténeti tárgyú filmet is vetítenek a tanulóknak. A gébárti kézműves alkotóház remek partnere az adysoknak, ahogy az időjárás is a kegyeibe fogadta őket eddig.