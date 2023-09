Közel négyszáz makettet láthattak az érdeklődők a 19. Wolfpack kiállításon és versenyen, amit szombaton rendezetek a zalaegerszegi Apáczai művelődési központ tornacsarnokában, ahová 122 kiállító, versenyző érkezett határon innen és túlról is. Idén a makettversenyre három kiemelt témakört határoztak meg. Az egyik az angol Supermarine Spitfire volt, ebből 21 darab került az asztalokra. A repülőgépet anno az angol királyi légierő (Royal Air Force- RAF) 1938 nyarán rendszeresítette. Ez 85 éve történt, de a legendás vadászgépből még napjainkban is találni számos repülésre képes példányt. A típus népszerű a makettgyártók körében is, nem meglepő módon az angliai Airfix-gyár is kiadta több változatban. Például a legújabb, 1:24-es méretarányú makettje fesztávolsága közel félméteres.

A világ haditechnikai eszközeit, illetve vízi, légi, földi járműveit miniben bemutató seregszemlére a Japánhoz kapcsolódó maketteket is kiemelten várták, mutassák be azok akár a katonai vagy a civil felhasználású eszközöket. A kiállított maketteket korosztálytól, jártasságtól, függően négy kategóriába sorolták be, amiket tovább részletezve végül harmincféle besorolás alapján hét, háromfős zsűri értékelte.