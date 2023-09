Elmondta: a rendezvényen mind az árusok, mind az érdeklődők nagyobb számban jelentek meg, mint legutóbb, ráadásul ezúttal olyan gyűjtők is kínáltak eladásra vagy cserére fizikai hanghordozókat, akik korábban még sosem voltak jelen zalaegerszegi lemezbörzéken. Közéjük tartozott a budapesti Bálint Ferenc, aki nemcsak évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a lemezgyűjtésről, de gyakran megfordul nemzetközi börzéken is. Még Párizsba is rendszeresen kijár, a hazai rendezvényeken pedig állandóan jelen van.

- A Beatles, a Queen és a Rolling Stones, ők jelentik a szentháromságot, az ő albumaikat keresik ma is a legtöbben – mondta. – Tavaly a Beatles-nek másfél millió nagylemeze cserélt gazdát világszerte, ez óriási szám. A jó minőségű, kevésbé kopott albumok iránt ma is hatalmas az érdeklődés.

Bálint Ferenc kínálatát az újdonság varázsa miatt sokan átnézték, köztük Kasza Sándor is, aki hat jazz albumot is választott. Olyan hanglemezeket, amelyeket még a hetvenes években rögzítettek.

- Jazzt és klasszikus zenét hallgatok, a gyűjteményemet pedig amerikai nyomású lemezekkel bővítem – válaszolta kérdésünkre. – Ezeknek jobb a minősége, valószínűleg azért, mert akkor még az analóg technológiát használták a lemezfelvételek során. Amiket választottam, azok mind nagyon jó állapotú albumok, ma már nem könnyű ilyeneket találni a piacon.