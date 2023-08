Jól sikerült már elsőre az esemény, hisz közel 70-en érkeztek a programra, a legtávolabbi elszármazott Orosházáról utazott haza szülőfalujába. Rácz József polgármester elmondta, korábban felmerült már az igény a találkozóra, ennek eleget téve idén meghirdették széles körben, remélve, hogy sokakhoz eljut. A rendezvénnyel szeretnének hagyományt teremteni, hogy azok, akik már évtizedekkel ezelőtt elkerültek a faluból, találkozhassanak egymással, felidézhessék a régi emlékeket és tájékozódjanak Ortaháza jelenéről.

A program kezdetén Németh Csaba plébános celebrált szentmisét és megáldotta az új kenyeret, majd két helyi alkotónak nyílt kiállítása. A kultúrház imatermében láthatók Vajmi Béláné festményei és Végh Luca animátor rajzai. Színesítette a tárlatot egy 1964-ben a faluról készített légifelvétel, illetve fotók a múltból és a jelenből.

Köszöntötte az egybegyűlteket Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki méltatta az eseményt, az elszármazottak találkozója kapcsán pedig személyes élményeit is megosztotta. Arról beszélt, hogy a szülőfaluhoz való kötődés meghatározó az ember életében, a visszatérés emlékeket idéz fel. Ezért is fontos, hogy elszármazottak találkozóját megtartsák, hisz az egykori ortaháziak közül sokan vallják magukénak a települést úgy is, hogy nem itt élik a mindennapjaikat.

A megnyitó után közös ebéd várta a megjelenteket, majd zenés műsorral és kötetlen beszélgetéssel folytatódott a nap.