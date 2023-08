Vadászati konferenciát tartottak Zalaegerszegen

Nyolcadik alkalommal, ezúttal Zalaegerszegen rendezte meg a Nimród Vadászújság kezdeményezésére a hazai vadásztársadalom azt a fórumot, amely információkat, tapasztalatokat tesz közzé szélesebb körben, mondta a csütörtöki megnyitó során dr. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a szaklap főszerkesztője a városi díszteremben. A Veszprémben indított sorozat zalaegerszegi tanácskozása felvezette a zalai vadászati évadnyitót és a közelgő vadpörkölt fesztivált is, mindkettő a zalai vadászati turizmus és vadgasztronómia országos jelentőségű eseménye. Dr. Kovács Zoltán köszöntője után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere szólt a város számára is fontos zalai erdő- és vadgazdálkodásról, az abban vállalt szerepről, a zalai erdők értékeiről. Elmondta, 320 ezer hektáron 57 vadásztársaság működik, a legutóbbi vadászati szezonban 8700 gímszarvast, 5500 őzet, 12 ezer vaddisznót ejtettek el, 907 trófea érdemelt érmet, a társaságok bevétele 3,2 milliárd forint volt. Dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke beszédében kiemelte, hogy a zalai gímszarvasállomány világszínvonalú értéket képvisel. Emlékeztetett, 1990-ben a zalaiak kezdeményezése nyomán született meg a mára országos rangúvá emelkedett őszi vadászati évadnyitó, 2002-ben pedig a Zalaerdő Zrt. rendezett először trófeaszemlét, de a magyar agár megmentésének akciója is Zalából indult. Mindez a közvélemény számára hozza közelebb a vadgazdálkodási tevékenységet, illetve a vadászati sportot. Az előadások sorát Pukánszki Zoltán nyitotta meg, aki a vadászat során csak megsebzett, de el nem pusztult vadak kutyás úgynevezett utánkereséséről beszélt, kiemelve a sebzéshez vezető hibákat, azok kiküszöbölését. Bemutatta a rossz döntések következményeit, a helytelen lövéstől, a távolság rossz felmérésétől a használt lőszereken át a vendég vadászok felkészültségéig. A messzire menekülő vadakat sokszor csak kilométerekkel messzebb találják meg, előfordult, hogy Ausztriába is átment a bőgés során megsebzett vad, 23 km-t tett meg, mire terítékre hozhatták. A sort Molnár Balázs közgazdász, vadgazdálkodási mérnök folytatta, aki a vadgazdálkodást, vagy hobbivadásztatást folytató szervezetek pénzügyeinek, bevételeinek jogi környezetét tárta a közönsége elé. A legújabb hazai változások ÁFA-mentes körbe helyezték a földtulajdontól elidegeníthetetlen vadászati jogot, így az érintett szervezetek bevételei akár növekedhetnek is.

Nem sikerült elrontani az augusztus 20-i ünnepet, mondta Cseresnyés Péter

"Egész egyszerűen szánalmas az, amit az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) képviselői és az őket kiszolgáló médiaház vezetője előadott az augusztus 20-ai tűzijátékkal és az azt megelőző zenei rendezvénnyel kapcsolatban" – szögezte le sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Emlékeztetett: tavaly az ÉVE képviselői akadályozták meg az augusztus 20-ai tűzijátékot, azt mondták, nem áldoznak egy forintot sem arra, hogy a kanizsai emberek méltó módon megünnepelhessék az államalapítás ünnepét. Most pedig, hogy egy civil szervezet adományokból előteremtette a szükséges forrásokat, és erőt, energiát nem kímélve az elmúlt évek legnagyobb és legszínvonalasabb programját állította össze, megpróbálják becsmérelni, minősíteni a szervezést – fogalmazott Cseresnyés Péter, aki hozzátette: szerencsére az a több ezer kanizsai, aki kilátogatott a Csónakázó-tóhoz, pontosan tudja, milyen profi szervezést produkált a NagyON Kanizsa Egyesület, s hogy erőn felül teljesített mindenki, aki részt vett a rendezvény lebonyolításában.

Utakat javítottak a keszthelyi Kertvárosban

Több utcában megújult az aszfalt a Kertvárosban. A lakossági igényeket is figyelembe vették a helyszínek kiválasztásakor. Már az új aszfalton lehet haladni Keszthely-Kertvárosban az Ifjúság útján. Itt újult meg a leghosszabb szakaszon, 423 méteren az út. Korábban nagyon töredezett volt a felső réteg, meg volt süllyedve és több helyen megállt a víz, ami sok problémát okozott. Ezért cserélték ki a burkolatot a szakemberek, valamint szegélyeztek is. Szintén nagy igény volt arra, hogy a játszótér mellett lévő Kilátó közben is megvalósuljon az aszfaltozás. Ott eddig csak egy murvás út volt, ami nagyon megsüllyedt, ezt is megjavították, mondta el a keszthelyi televíziónak Bánhegyi Renáta, a választókerület képviselője. Az Árnyas út végén egy kisebb szakaszon is hiányzott még az aszfaltréteg, azt is tudták pótolni. Keszthely területén mintegy 80 kilométernyi aszfaltozott út található, melynek túlnyomó többsége felújításra szorul. Az önkormányzat 2019 óta folyamatosan dolgozik azon, hogy ez változzon. Eddig évi 100-100 millió forintot fordítottak az utak renoválására, mely hosszúságtól és szélességtől függően 5-8 utcára volt elegendő évente. Idén a költségvetés megengedte, hogy mintegy 340 millió forintnyi felújítást és fejlesztést hajtson végre az önkormányzat.