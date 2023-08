A helyi templom patrónusa, Szent Rókus tiszteletére állított szobrot Sormáson a szepetneki plébánia. A Lengyelországból származó alkotást a dél-zalai település búcsúja keretében, szombaton szentelték fel.

Az egyházi szertartásra kora délután került sor. Heiter Róbert Gottfried atya lapunknak elmondta: a szobor felállítását ugyan a plébánia kezdeményezte, illetve vitelezte ki, ám ahhoz az önkormányzat is segítséget nyújtott, hiszen egyrészt a Szent Rókus alakját megörökítő műgyanta alkotás közterületen került elhelyezésre, másrészt – részben ebből is adódóan – a területrendezési munkálatokat, illetve a kültéri szobor védelmét szolgáló, fából készült felépítmény kialakítását úgyszintén a község vállalta. A betegségből, elsősorban a pestisből felgyógyultak védőszentjeként tisztelt néhai csodatévő ferences rendi szerzetes és szent hitvalló Szent Rókus szobrának felszentelésre Aigner Géza letenyei plébánost kérték fel, hiszen ő volt az, aki ugyancsak támogatta a szoborállítás ötletét. Az ünnepi szertartáson a horvátországi Draskovecből érkezett Szent Rókus Egyesület tagjai is részt vettek.

A szobor megáldását követően Neubauer Tibor mondott köszöntőt. Kiemelte: eddig a templom volt azon pontja a településnek, ami büszkén mutathattak meg a távolabbról ideérkezőknek, mostantól reményeik szerint az újonnan felállított Szent Rókus szobor is kiemelt pontja, talán zarándokhelye is lesz a községnek. Azt is elmondta: az otthonától távol gyógyító Szent Rókus élete arra bíztat, hogy ne csak magunk számára, hanem a közösség javára is hasznosítsuk energiánkat.

A búcsúi programsorozat már délelőtt kezdetét vette, az ünnepi istentisztelet vendége Szántó Adrián, a szombathelyi egyházmegye egyik újmisés papja volt, aki a délutáni szentségimádást is vezette. Ez utóbbit követte a Szent István tisztelet és az új kenyér megáldása, utóbbit már a szepetneki plébános, Heiter Róbert Gottfried atya végezte. A búcsúi program este vesperással zárult.