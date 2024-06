A szakember arról is szólt, pályázati s nagyrészrészt önkormányzati forrásból teljesen megújult a fürdőváros Tourinform-irodája, amely az egyik leglátogatottabb az országban, a csúcsesztendőkben 50-55 ezren keresték fel – információért, különböző szolgáltatásokért.

Pálffy Tamás beszélt Hévíz turizmusáról is, megemlítve, az egymást követő válságok után megindult az újraépülés, s bár orosz ajkú vendégek most nem jönnek, a hagyományos német és osztrák piac mellett nyitottak Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország s Szerbia felé, aminek már látszanak az eredményei.