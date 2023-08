A települések polgármesterei a lakossággal együtt a gátakon dolgoznak, velük beszéltünk.

Molnáriban Kósa János településvezető elmondta: a víz jelenleg 440 centiméteren áll, s ha lehet hinni az előzetes prognózisnak akár 530 centiméteren tetőzet a Mura hétfőn hajnalban. Az eddigi legmagasabb vízállás 554 centiméter volt, remélik ezt nem éri el. Helyi önkéntesekkel kezdték meg a védekezést a vízügy és a katasztrófavédelem szakembereivel történt egyeztetést követően. A gátat kell magasítani, ahol alacsonyabb, lakóházakat szerencsére nem veszélyeztet a víz, egyelőre csak szántóföldeket.

- Tótszerdahelyen is elkezdődött a védekezés a gátakon, a faluból jött negyven önkéntes, de egy szegediekből álló csapat a Mura több pontján segít - ezt már Havasi Viktória Tótszerdahely első embere mondta. - Rajtuk kívül a Letenyei Önkéntes Tűzoltóktól heten segítenek, minden segítő kézre szükség van, hiszen az előrejelzések 500 centiméter feletti tetőzést várnak. Most a gát erősítésére, a kertek, mezőgazdasági területek védelmére van szükség.

Murakeresztúron egyelőre nincs szükség a beavatkozásra. Polgár Róbert polgármester is egyeztetett a kialakult helyzetről, folyamatosan figyeli az árvízzel kapcsolatos információkat.



- Már nyolc éve, 2015-ben megemelték és kiszélesítették a gátat, zsákolni viszont nem kell, maximum szivattyúzásra lehet szükség - mondta. - A berendezéseket ellenőriztük, mindegyik üzemképes, ha szükséges, akkor a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltók is segítenek, de olyan jó a közösség, hogy már sokan jelezték, ha kell érkeznek segíteni.