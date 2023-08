Felidézte: tíz éve, 2013-ban zárt be az egykori Szakszervezetek Művelődési Központja (SZMK). Az új tulajdonos tavaly elkezdte a teljes felújítást. A külső és belső rekonstrukció után irodaházként működhet tovább az épület, melynek földszinti részébe egy étterem is helyet kapna, tájékoztatott posztjában a településvezető. Hozzátette: modernizálják többek között a ház teljes gépészetét, a lifteket, továbbá energetikai korszerűsítésre, nyílászárócserékre kerül sor. A legfelső szinten megmarad a kulturális célra hasznosítható volt előadóterem, ami a munkálatok után konferenciák vagy más rendezvények helyszíne lehet. Az épület eredeti szerkezete nem változik, ám a belső felújításokon túl homlokzatrekonstrukcióra is sor kerül. Az irodaház bejárata a megújult Kosztolányi utca felé néz majd, a földszinti étterem terasza pedig a színháztérre nyílik.



Több mint 60 éve avatták fel

A Szakszervezetek Háza épületét (illetve az egész komplexumot a mai színház épületével együtt) 61 évvel ezelőtt, 1962-ben avatták fel, elevenítette fel bejegyzésében a polgármester. A Kosztolányi és a Pázmány Péter utca közötti telken 1958 nyarán kezdődtek meg az építési munkák, állami támogatással, a Szakszervezetek Országos Tanácsának beruházásaként. A kétszárnyú épület kulturális célokat szolgált, valamint a szakszervezetek és a Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja hivatalainak, továbbá kluboknak és művészeti csoportoknak adott otthont. De a város és a környék művelődési munkásotthonává is vált; utóbbi „részlegbe” könyvtár is létesült. Az új komplexumtól várták „Zalaegerszeg nyomasztó színházterem-gondjának megoldását” is, hiszen egy 600 személyes nézőteret alakítottak ki a központi épületben.

Az átadást, írta a polgármester, eredetileg 1960 végére, majd 1961. május elsejére tervezték, ám végül 1962 januárjára készült el teljesen. Négy évvel később megyei hatókörbe került a komplexum, és a következő évtizedekben fokozatosan ketté vált a két szárny funkciója, majd tulajdoni viszonya. A központi része megyei művelődési házként, majd 1983-tól színházként működött tovább. (A fenntartó a rendszerváltást követően előbb a megyei önkormányzat, majd 2002-től – még megyei támogatás mellett – a zalaegerszegi önkormányzat lett. 2012-től pedig a város a kizárólagos fenntartója a Hevesi Sándor Színháznak.)



Közkedvelt koncerthelyszín volt

A jobb oldali szárnyban megmaradtak a szakszervezethez kapcsolódó hivatalok és művelődési, valamint egyéb kulturális funkciók. 1983-ban pedig egy toldást kapott az épület, melynek tetején egy 200 fős tanácstermet alakítottak ki. Ez előadóteremként és közkedvelt koncerthelyszínként is működött a nyolcvanas, kilencvenes években. A rendszerváltást követően az SZMK épülete egyre inkább irodaházzá vált, és a szakszervezetektől magántulajdonba került az épület. 2013-ban zárt be végleg.



Számos ingatlan újult meg városszerte

Balaicz Zoltán emlékeztetett: az elmúlt években számos romos, a városképet elcsúfító ingatlant sikerült megújítani, vagy elbontani Zalaegerszegen (Color, Zóna, Balaton Hotel, Kiszöv székház, botfai kastély, Kvártélyház, múzeum, középületek, templomok, bölcsődék, óvodák, iskolák, ruhagyár, Venatus, volt Zala Bútor, egykori Halászkert, Reininghaus épülete, Mártírok-Kisfaludy utca sarok, Várkör utcai maradék családi házak bontása, Mérlegház visszaépítése). "Hamarosan pedig további jó hírekkel is szolgálhatunk (Köbtex, Alsóerdőn a Tungsram pálya melletti utolsó romos ház bontása, egykori tiszti klub felújítása)" - árulta el a településvezető.