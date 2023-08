Az elmúlt hét második felében nyolc balatoni helyszínen játszott főként Mozart-műveket a Concerto Budapest. A zenekar tagjai – különböző formációkban – felléptek Fonyódon, Balatonszemesen, Balatonkeresztúron, Balatonalmádiban, Balatonbogláron, Vászolyban, Balatonföldváron és Keszthelyen.

A Mozart Planet Balatont tavaly indította útjára hosszú távú célokkal a Concerto Budapest, amely idén is útra kelt a nyüzsgő tó körül.

– Régóta szeretném, hogy Magyarországon divatba jöjjön a klasszikus zene – mondta Keller András, a CB zeneigazgatója. – Ennek érdekében sok a közös tennivaló az oktatási és kulturális intézményekkel s a médiával. Meg kell szerettetni a muzsikát az országgal, főleg a fiatalabb korosztályokkal: házhoz kell menni vele, sok új közösségi élményt nyújtani, s megéreztetni a zene gyógyító erejét.

A Kossuth- és Prima Primissima-díjas karmester, hegedűművész arról is beszélt: azért esett a választás Mozart muzsikájára, mert az minden hallgató számára boldogságot, örömet szerez, csodálatos emberi érzéseket fejez ki, s mindenkit megszólít. Hozzátette: „Ehhez a zenéhez nem kellenek előismeretek, nem kell hozzá szakavatottnak lenni, elég csak meghallgatni, és gyönyörködni benne”.

Devich Gábor, a Concerto Budapest főigazgatója úgy fogalmazott: az ingyenes koncertek sorozatával a társadalom számára fontos értékek közvetítésében is szerepet vállalnak.

– Lehetővé tesszük, hogy az esemény alkalmat adjon a szervezőknek és a hallgatóságnak a helyi közösségek számára fontos ügyek felkarolására, támogatására. Így a Concerto Budapest is részesévé válik a közösségépítésnek. A Balaton környékének szépségei a zenei élményt is emelkedettebbé teszik. Az egyedülálló természeti környezet inspirálóan hat a művészekre, és a közönség összetétele is különleges a helyiek s a vendégek elegye által – mondta Devich Gábor.

A CB augusztusi koncertsorozata hiánypótló program, hiszen míg a könnyűzenei fesztiválok és koncertek egymást érik a Balaton kulturális kínálatában, a klasszikus zene és a szimfonikus zenekarok kevésbé vannak jelen, hangsúlyozta mindkét szakember.

A Mozart Planet Balaton idei programjában két zenekari koncert és hat kamarazenei előadás szerepelt. Keszthelyen Mozart G-dúr hegedűversenye és Beethoven 3. Esz-dúr, vagyis „Eroica” szimfóniája csendült fel Környei Zsófia szólójával és Keller András vezényletével.