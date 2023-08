Karácsonyra befejeződhet a Zrínyi gimnázium energetikai felújítása, a beruházás jelenlegi állásáról hétfőn az intézménynél tartott bejáráson adtak tájékoztatást.

Kajári Attila, a fenntartó Zalaegerszegi Tankerület igazgatója elmondta, hogy a Klebelsberg Központ által koordinált projekt az Eötvös iskola és a Zrínyi gimnázium energetikai korszerűsítését fogja össze. Az előbbit minap már átadták, míg utóbbi intézmény esetében a 677 millió forint értékű beruházás az utolsó fejezetéhez érkezett. Ez azt is jelenti, hogy a város oktatási intézményeinek többsége megújult, tette hozzá.

Vigh László köszönetet mondott mindazoknak, akik sokat tettek annak érdekében, hogy a város ezen emblematikus épülete is megújuljon. Ha sikerül további anyagi támogatásokat megszerezni, akkor elérhetővé válik a cél: minden közintézmény korszerűsítése a városban. Az eddigi eredményeket tekintve Zalaegerszeg élen jár a megyei jogú városok sorában, tette hozzá.

A rendezett tanácsú várossá nyilvánítás után 10 évvel, 1895-ben kezdte meg működését a gimnázium, amelynek épületét Grauer Géza tervei alapján Morandini Tamás műépítész irányítása mellett 1897-re húzták fel, átadása a millenniumi ünnepségek egyik jeles mozzanata volt. Ezt Balaicz Zoltán polgármester idézte fel. A városi nevelési, oktatási intézmények felújításáról szólva kiemelte, fontos az infrastruktúra minden eleme is, de a gyermekeket szolgáló intézményeknél semmi sem lehet fontosabb. Megemlítette, hogy ez évben három iskola, technikum korszerűsítése fejeződött be, hamarosan átadják az Apáczai tornacsarnokát, és e sorba tartozik a Zrínyi gimnáziumban zajló beruházás.