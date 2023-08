A köszönetnyilvánításra idén a kastélyparkban került sor, ahol az egészségügyi okok miatt távol lévő Farkas Szilárd polgármestert helyettesítve Biró László önkormányzati képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke adta át az elismeréseket az arra érdemesítetteknek.

A város lakossága érdekében végzett munkájáért Letenye Város Díszpolgára kitüntető címet vehetett át Vadas János nyugalmazott katonatiszt. A Köz Szolgálatáért kitüntetést ketten kapták, az elmúlt négy évtizedben a városért és az általános iskolás gyermekekért végzett kimagasló, példamutató munkájáért Martonné Várhidi Erika nyugalmazott pedagógus, a civil szervezetek és rászorulók támogatásáért, valamint a lokálpatrióta elkötelezettséggel végzett szakmai és társadalmi munkájáért pedig Benkő Lajos vállalkozó. Letenye Város Díszoklevelével Kovács Emilné, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsége letenyei szervezetének volt vezetője két évtizeden keresztül végzett önzetlen civil szervezeti tevékenységét ismerték el, a szintén az önkormányzat által alapított Tanító Öröksége Díjat ezúttal Süle Gyöngyi pedagógus vehette át. Ugyancsak az ünnepség keretében vehette kézhez pedagógusi arany oklevelét a biológiai és mezőgazdasági ismeretek szakon végzett, s hosszú idén keresztül Letenyén tanított Kovács Györgyné.

A dél-zalai kisvárosban az is hagyomány évek óta, hogy a Letenyéért Közéleti Egyesület meghirdeti virágosítási mozgalmát, ezzel is elősegítve azt, hogy a településkép vonzó és esztétikus legyen. Ráczné Lánczok Zsuzsanna, a civil szervezet elnöke a díjátadó kapcsán elmondta: most is több kategóriában hirdették meg a virágosítási mozgalmat, illetve miután szabályzatuk nem teszi lehetővé, hogy akik a korábbi évek során nyertek már el első helyezést, ismét díjazottak legyenek, emiatt egy úgynevezett Exemplar díj odaítéléséről is döntöttek. Ez utóbbit a Radics étterem és pihenőközpont kapta, míg a családi ház kategória első díját Horváth Jánosné, a lakótelepét Horváthné Hermán Szilvia vehette át. Intézmény kategóriában a Kárpáti utcai Kolping Otthon és az ott kialakított Szent Márton kert nyerte el az első díjat. Emellett négy különdíjat is kiosztott az egyesület, ezeket Szabó László, Kozári Attiláné, Oláh István és neje, valamint Timár Józsefné kapta.