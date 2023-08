Nem létezhetne a magyar állatvédelem a civil szervezetek működése nélkül. Ezért nyújt számukra anyagi támogatást is a kormányzat.

Ezt fogalmazta meg Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, aki kedden délelőtt kereste fel a Bogáncs Állatmenhelyet Zalaegerszegen. Mint mondta, a kormány nemrég 550 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára. A 187 nyertes egyike a Bogáncs volt, amely hétmillió forinthoz jutott. Várhatóan az év végén lesz újabb pályázat, amellyel elsősorban az állatvédők működési költségeihez kíván hozzájárulni a kormányzat, mondta.

Kérdésünkre arról is beszélt, hogy a felelős állattartás népszerűsítése érdekében több programot indítottak. Ennek egyik eleme az oktatási intézmények számára meghirdetett állatvédelmi témahét, amelyhez 1300 iskola csatlakozott, és 130 ezer gyermeket sikerült bevonni a programba, amely ettől a tanévtől kéthetesre bővül. Elindult a gazdijogsi.hu oldal, ahol elektronikus tananyag található a kutyatartásról, és elérhető már a junior változata is. A több állatfajt ismertető útmutató a 12-16 év közötti fiatalokat készíti fel a felelős állattartásra. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, állatbarát nemzet a magyar, ezt bizonyítja, hogy hazánkban körülbelül egymillió kutyát tartanak, és ez nemzetközi viszonylatban is soknak számít. Legfontosabb, hogy már gyermekkortól tudatosítani kell a felelős állattartást, szögezte le, és hozzátette: az is felelős döntés, ha nem tartunk állatot, mert a megfelelő körülményeket nem tudjuk biztosítani számára. Kitért arra is, hogy vizsgálják az állattartás más országokbeli szabályozását, nemcsak a népszerű társállatokra, kutyára, macskára vonatkozóan, hanem az egzotikus élőlényekre is tekintettel. Azaz, hogy milyen körülményeket, ismereteket kell elvárni a gazdától, hogy a tartás biztonságos, az állat számára megfelelő legyen.

A Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület elnöke, dr. Szittyai Borbála, valamint a menhely vezetője, Abai Erika Vigh Lászlóval és Ovádi Péterrel a kennelek között

Fotó: A szerző

A jelenleg 150 kutyáról gondoskodó zalaegerszegi állatmenhelyre Ovádi PéterVigh László országgyűlési képviselő invitálására látogatott el. Vigh László úgy fogalmazott, köszönet illeti a civil szervezeteket, a menhelyeken dolgozókat a munkájukért. Számukra a legnagyobb támogatást az anyagi segítség, az adófelajánlás mellett a felelős állattartás jelentené, mert akkor kevesebb gazdátlanná váló kutyáról kellene gondoskodniuk, mondta.