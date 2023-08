Elhangzott, de a tájékoztató táblákon is látszik, hogy a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékudvara jelen pillanatban nem tudja fogadni a bútorlapot, fém, gumi, síküveg és elektronikai hulladékot. Ismeretes, a hulladékkezelés, feldolgozás menete július elsejétől megváltozott, az alvállalkozókkal még mindig nincs teljes körű szerződési háttér, pedig a lakásfelújítási szemét például éppen nyáron növekszik meg. Kiss Ferenc a gyorsan változtatott szabályozás átgondolatlanságra, a kapacitások és műszaki feltételek fel nem mérésére, a várható környezeti terhelésre (az emberek esetleg illegálisan az erdőkbe viszik a szemetet) hívta fel a figyelmet, s átmeneti javaslatot is megfogalmazott: amíg nem rendeződik megnyugtatóan a probléma, a gumit lehetne talán a zajdai laktanyába vinni, majd onnan továbbszállítani. A szolgáltató munkatársai a képviselőnek azt is jelezték, a lakosság bosszúsága rajtuk csattan, holott ők nem tehetnek a korlátozásokról.