Az épülő falumúzeumot az ünnepélyes átadás előtt, 1967 szeptemberében bemutatták a közönségnek és a sajtónak, az akkori Zalai Hírlap tudósított a néprajzi szabadtéri múzeumról, ebből a cikkből idézünk: „Az ötlet évekkel ezelőtt vetődött fel, s mint manapság minden jó kezdeményezés, támogatást kapott. Kezdetben inkább erkölcsit, mint anyagit, később, amikor már jobban volt miből, az utóbbit is elegendő mértékben, így lett a Göcseji Falumúzeum. Tudniillik az már, falumúzeum, bárha még nincs is készen, sőt nem is kevés van még hátra, hogy készen legyen úgy, ahogy megtervezték. De körvonalai már kibontakoztak, már látni, hogy mi is lesz belőle. Már lelkesít és agitál maga mellett, kit-kit aszerint, mire van szüksége. Pártfogóit megújult buzgalomra sarkallja, ellenzőit pártfogókká változtatja. Egyszóval él, s erről nemrégiben, amikor néhány napra megnyitották, 5000 ember győződött meg.

A falumúzeum fogalma persze nem új, nem is zalai eredetű, nem is magyar. Nemzetközileg ismert, nálunk is sokat emlegetett neve skanzen Svédországban született, amikor 1891-ben Stockholmban szabadtéri múzeumot létesítettek, hogy bemutassák Svédország állat- és növényvilágát, jellegzetes épületeit, néprajzát. Azóta a más városokban létesített néprajzi múzeumokat is skanzennek nevezik. Röviden és nem hivatalosan így nevezik nálunk is. Egyelőre tervek, elképzelések vannak rájuk az ország különböző tájain, Szentendrén, Szombathelyen, stb. Az egyetlen és első – félig-meddig már megvalósult magyar skanzen, a zalaegerszegi falumúzeum.”