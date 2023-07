Úgy tűnik, hogy a pandémia miatt a korábbi években elmaradt utazásokat most pótolják az ügyfelek – mondta Nyakas József, a Zalaegerszegen 1994 óta működő Nyakas & Társai Tours ügyvezetője. A forgalom megélénkült, kiemelt érdeklődés mutatkozik Törökország és Egyiptom iránt. Itt elsősorban az üdülési programok kelendők, ahol a helyszínen fakultatív kirándulásokon, eseményeken lehet részt venni. Ezekre főleg párok és családok jelentkeznek. Divatosak a városlátogatások, Párizs örök sláger és Barcelona is felkapott. A buszos körutazásoknál Horvátország és Olaszország felé szintén előszeretettel mozdulnak az utasok. Itáliába apartmanokba, szállodákba egyénileg is sokan mennek.

Az árak, mint Nyakas József rámutatott – hasonlóan más területekhez - elszaladtak, de szerencsére van még fizetőképes kereslet. Náluk a last minute lehetőség kevesebb, a tudatos, korai foglalás a jellemző, ami nagyobb kedvezményt ad a jelentkezőknek.

Hasonló tendenciákról számolt be a nagykanizsai Hello-Travel Utazási Iroda tulajdonosa, Tulézi Anikó is. Kiemelte, visszatért a járvány előtti utazási kedv, sokan éltek az első negyedévben az előfoglalás lehetőségével. Utasaik a mediterrán célpontokat látogatják szívesen, Görögország, Törökország évek óta nagy kedvenc. Aki nem kíván repülőre ülni, egyéni utazással, Horvátországot, Olaszországot választja. Ami érdekes, sokan elindulnak Albániába is, méghozzá autóval. Egyiptom náluk most kevésbé felkapott. Kedveltek még a last minute, azaz az utolsó pillanatban elkapott ajánlatok, ezekre is sokan várnak. Az árak magasabbak, mint a korábbi években – ám Tulézi Anikó hangsúlyozta – nem az irodák emeltek, hanem a járulékos költségek – egyebek mellett az üzemanyag, a szolgáltatások, transzfer- és szállásdíjak - nőttek. Amire Tulézi Anikó felhívta a figyelmet, ha valaki utazni szeretne, jól nézzen körül, megbízható forrásokból tájékozódjon, illetve forduljon segítségért az irodákhoz, ahol az utazásszervezők készséggel adnak felvilágosítást.