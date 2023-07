A viadukt lábánál nemcsak árusok rendezkedtek be, hanem színpadot is felállítottak, hiszen a vásárt kulturális bemutatók színesítették. Fellépett többek közt a zalalövői Ezüstlile néptánccsoport, a Salla táncegyüttes, a Budafa Gyöngyszemei csoport, a senior örömtánc csoport, Radics Petra énekes, míg zárásként a Hevesi Sándor Színház művészei szórakoztatták zenés műsorukkal a jelenlévőket. Szintén itt tekinthették meg az érdeklődők az ugyancsak zalalövői Merth Miklósné gobelinjeiből összeállított alkalmi kiállítást is.

Köszöntőt Cser Gábor a település polgármestere mondott, aki a vásár létrehozását elősegítő széles körű összefogás méltatása mellett azt kérte még a jelenlévőktől, hogy a nap emlékét – lehetőségük szerint – akár egy-egy kézműves termék formájában is vigyék magukkal. Vigh László, a térség országgyűlési képviselője szerint nagyszerű ötlet volt annak idején a hídi vásár létrehozása, hiszen az nemcsak kulturális programok és kézműves bemutatók színtere tud lenni, de a régi hagyományok továbbadására is alkalmat teremt. Ezt támasztotta alá a vásár kínálata, hiszen abban tájjellegű ételek, valamint olyan kézműves termékek is megjelentek, amelyek a múltunkhoz kötődnek. Arra biztatta a kiállítókat, hogy a birtokukban lévő tudást – legyen akár sütés-főzés, savanyítás, vagy valamely’ népi kismesterséghez kapcsolódó tevékenység – feltétlenül adják tovább utódaiknak. Azt is kiemelte: a hídi vásár egyben találkozási pont is, a helyi közélet egyik fontos színtere lehet.